Анкара, 23 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате удара током в аквапарке на северо-западе Турции, 23 июня сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Аквапарк

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Троих детей ударило током, когда они находились в одном из бассейнов аквапарка в городе Акъязы, расположенном в провинции Сакарья.

Сотрудник аквапарка и его сын нырнули в бассейн, чтобы спасти детей. Все пятеро пострадавших были срочно доставлены в больницу, но врачам не удалось их спасти.

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Причины трагедии пока не установлены. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.