Вашингтон, 23 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Серия сделок бывшего члена предвыборного штаба президента США Дональда ТрампаПола Манафорта и его зятя Джеффри Йохая заинтересовала агентов Федерального бюро расследований США, сообщает газета New York Times.

Fbi.gov Жетон ФБР

По информации издания, ФБР начнёт разбирательство серии сделок с недвижимостью, совершённых под руководством Джеффри Йохая. Операции касались финансирования аппартаментов и роскошных зданий в штате Калифорния и городе Нью-Йорке.

По данным сотрудников ФБР, инвесторами в этих сделках были экс-советник Трампа и голливудский актер Дастин Хоффман.

Напомним, это обвинение далеко не первое, направленное в сторону Пола Манафорта. Ранее министерство финансов США уже требовало возбудить антикоррупционное расследование деятельности Пола Манафорта в Восточной Европе.

Консалтинговую компанию Пола Манафорта обвиняли в получении $1,2 млн от руководства Партии регионов Украины. Тогда Манафорт утверждал, что эти деньги ему заплатили за работу политического советника.