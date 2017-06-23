Москва, 23 июня, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Якобы «лишние» книги, от которых приказали избавиться библиотекам Москвы, пользуются высокой популярностью у жителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского лингвистического университета Александр Мазурицкий.

Илья Галкин. За чтением. 1890

По его словам, вызывает возмущение, когда в Московской дирекции по развитию культурных центров как успех преподносят то, что созданный 6 июня портал «Списанные книги» уже посетили более 22 тысячам человек. Радоваться этим данным могут только непрофессионалы, которые не понимают, чем на самом деле занимаются.

«У меня отрицательная оценка инициативы Московской дирекции развития культурных программ, в рамках которой этот портал был запущен, результаты его посещений говорят о том, что книги, от которых дирекция приказала библиотекам избавиться под предлогом их устарелости и ненужности, на самом деле не устарели и пользуются огромным интересом со стороны читателей», — заявил Мазурицкий, посоветовав «застрелиться» авторам инициативы утилизации книг.

По его словам, вместо того, чтобы избавляться от книг, которые якобы устарели и никому не нужны, надо провести тщательную оценку фондов и позаботиться о том, чтобы информация о книгах из фондов библиотек стала доступна потенциальным читателям.

«Работа портала наглядно показала — как только читатели получили возможность знакомиться с имеющимися в наличии книгами, сразу же возник к ним интерес, люди начали заказывать и бронировать издания, от которых дирекция заставляет библиотеки избавляться. Так, спрашивается, на основании каких критериев поспешили назвать эти издания непопулярными или устаревшими, чем руководствовались власти столицы, принимая директивное решение о сокращении библиотечных фондов», — подчеркнул Мазурицкий.

Главной проблемой в организации деятельности библиотек является приход к управлению непрофессионалов, которые не разбираются в специфики порученного им дела, считает он.

«У нас же сейчас делают ставку на так называемых «эффективных менеджеров», которые с одинаковой охотой берутся за управление чем угодно, поскольку все равно ни в чем не разбираются — сегодня они управляют, условно говоря, банями, а завтра уже библиотеками — отсюда и результат», — заявил Мазурицкий.

Напомним, портал «Списанные книги» был запущен 6 июня, в День русского языка. Москвичам стало доступно около 250 тысяч списанных книг. Чтобы взять книгу, необходимо зарегистрироваться на портале. Всего можно выбрать не более 10 книг в день. За выбранными книгами нужно прийти в библиотеку в течение трёх дней после подтверждения заказа, либо продлить бронь в личном кабинете на портале.

Ранее сообщалось, что с момента старта проекта на портале «Списанные книги» было забронировано более 165 тысяч книг.