Москва, 23 июня, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево». Об этом Медведев заявил сегодня, 23 июня, на совещании по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Government.ru Дмитрий Медведев посетил Международный аэропорт Шереметьево. 23 июня 2017 года

«Я подписал распоряжение правительства о предоставлении земельного участка площадью 200 тыс. кв м под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьеве», — сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что таким образом создается правовая основа для реализации этого востребованного проекта, «для одного из самых крупных и, наверное, лучших аэропортов Европы«

Медведев отметил, что на новой взлетно-посадочной полосе смогут приземляться и взлетать воздушные суда практически всех типов.

Когда третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» будет достроена, то пропускная способность аэропорта существенно увеличится — до 90 взлетно-посадочных операций в час.

«Кроме того должны быть созданы благоприятные условия для работы всех авиакомпаний», — подчеркнул Медведев.

Также председатель правительства предупредил, что отставания от графика подготовки инфраструктуры к Чемпионату миру по футболу 2018 года недопустимы.