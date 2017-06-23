Тамбов, 23 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Противогазы для Росгвардии будут делать в Тамбове, пишет «Тамбовская жизнь». Представители силового ведомства в ходе поездки в регион ознакомились с полным циклом производства противогазов на ряде заводов. В результате было решено использовать фильтрующие противогазы ПМК-С, изготовленные в Тамбове на заводе «Арти».

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

В Тамбовской области могут появиться центры защиты семьи от разводов, сообщает «Тамбовский курьер». Эта идея была высказана во время обсуждения проблем здравоохранения и демографии, бракоразводной статистики. В настоящее время число разводов в области увеличилось. Губернатор Александр Никитин предложил создать государственные институты, которые были бы направлены на сохранение ячейки общества.

«Будем создавать такие центры при ЗАГСах. Сейчас на партийную ячейку никто не выносит рассмотрение этих вопросов, слава богу. Но такие институты должны быть, а не только те, которые справки выдают. Вечером семья одно решение приняла, а утром они пришли, а их система 22 раза остановила. Может быть, батюшка или работник этого центра сказал «подумайте». Поэтому тема серьезная. Она просто административными мерами или финансовыми инструментами не решается», — приводит издание слова губернатора.

По данным управления ЗАГС администрации Тамбова, в прошлом году в областном центре было заключено 2408 браков и зарегистрировано 1373 развода.

«Известия» рассказали о ноу-хау тамбовского школьника, вырастившего салат без почвы. Ученик восьмого класса Виталий Рыжков из Котовска получил премию первой степени на Международном конкурсе исследовательских работ за создание гидропонной установки. Устройство позволяет выращивать овощи и растения без грунта. Школьник разработал проект на тему «Выращивание растений без почвы: миф или реальность?». Мобильную гидропонную установку он создал под руководством учителя биологии в рамках этой идеи. Виталий использовал простые семена и удобрения без химии. В обычных условиях растение вбирает необходимые вещества из почвы, а в созданном устройстве ­— из питательного раствора. Салат, который школьник вырастил в гидропонной установке, получился сочнее и крупнее выращенного на грядке. По словам школьника, в созданной им машине можно вырастить всё что угодно, необходимо только делать поправку на размер.

В отношении бывшего замначальника регионального УФСИН возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсант-Черноземье». Он подозревается в мошенничестве в крупном размере — на сумму более 1 млн рублей. По версии следствия, подозреваемый обещал отцу одного из осужденных помочь осуществить условно-досрочное освобождение сына. За это он в 2014—2015 годах получил сначала 500 тыс. рублей, а затем еще 600 тыс. рублей. Однако никаких мер для помощи так и не принял. Известно также, что в отношении подозреваемого суд уже рассматривает еще одно уголовное дело по обвинению в получении взятки и совершении должностных преступлений.

В День памяти и скорби в Тамбове прошла премьера документального фильма о советской разведчице Тамаре Дерунец «Солнце поднимается на востоке», сообщают «Известия». Девушка погибла во время Великой Отечественной войны. Кинокартина стала совместным проектом сотрудников УФСБ совместно с ГТРК «Тамбов». Автор сценария — подполковник в отставке Ирина Теплякова — подчеркнула, что фильм является данью памяти всем защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Накануне фильм был удостоен первого места и серебряного знака Александра Невского на XVI Царицынском Александро-Невском фестивале культуры, который прошел в Волгоградской области.

Тамара Дерунец ушла на фронт в 1942 году. Под псевдонимом Роза ее отправили в Тимский район Курской области для разведывательной работы в тылу врага, где девушка погибла в 22 года. В память о советской разведчице на ее малой родине в селе Кёрша Бондарского района Тамбовской области был установлен памятник.

Фермеры получат 80 млн рублей на поддержку фермеров. Определен список участников государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции Тамбовской области на 2013−2020 годы. Ими стали пять животноводческих ферм (молочное и мясное скотоводство), а также 21 начинающий фермер, из которых 10 — по направлению садоводство и ягодоводство, 9 — разведение КРС молочного направления, 2 — овощеводческого закрытого грунта. Общий объем госсубсидий по поддержке начинающих фермеров составит более 42,5 млн рублей, по развитию семейных животноводческих ферм — свыше 41 млн рублей, информирует «Город на Цне» .

Многоквартирному дому по улице Набережной присвоили статус «Дома образцового содержания». Шестнадцатиэтажный, кирпичный дом был построен в 2007 году. Огороженная, благоустроенная территория оборудована камерами видеонаблюдения, автоматическими воротами и светодиодным освещением с датчиками движения, пишет «Город на Цне». В квартирах установлены домофоны с видеосвязью. Во дворе оборудована детская площадка, беседки для отдыха детей и взрослых, автостоянка на 52 места, газоны и цветники. В доме выполнены мероприятия по энергосбережению: утеплены цокольный и технический этажи, что снижает потери энергоресурсов из технических помещений дома, в которых расположены инженерные коммуникации.

Знак «Дом образцового содержания» был возрожден два года назад Фондом содействия реформированию ЖКХ. В настоящее время он присвоен 63 многоквартирным домам в 47 регионах.

В Мичуринске к началу учебного года установят на остановках 20 информационных табло. Экраны будут установлены на остановках с наибольшим пассажиропотоком. Стандартно на табло будет отображаться не только информация о времени прибытия общественного транспорта, но и сведения о дате, времени и температуре воздуха бегущей строкой, сообщает «Мичуринская правда».

В селе Подоскляй Рассказовского района прошел третий молодежный фестиваль русских народных забав. Это мероприятие посвящено сохранению этнокультурных традиций, популяризации русской народной культуры среди молодежи, информирует «Тамбовская жизнь». Здесь прошли состязания по городкам, лапте, борьбе на руках и поднятию гири. Особенно задорно прошли соревнования по метанию бревна, кручению ведра и перетягиванию каната, говорится в публикации. Но фестиваль не ограничился только спортивной стороной. Был организован и целый ряд конкурсов по исполнению частушек и частушечных композиций, в «Состязании плясунов» определились лучшие исполнители русских народных танцев. В качестве возрождения русских народных промыслов были проведены мастер-классы по изготовлению куклы-закрутки, по лепке из глины, по работе с берестой, на гончарном круге и по плетению кос.