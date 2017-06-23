Париж, 23 июня, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Во Франции могут запретить выдачу лицензий на добычу нефти и газа. Как заявил французский министр по вопросам экологии Николя Юло, в стране намерены представить соответствующий законопроект, передает Reuters.

Париж

Юло подчеркнул, что больше ни одной лицензии на разведку углеводородов ни на территории и Франции, ни за рубежом выдано не будет. Осенью 2017 года в законодательство страны будет внесено такое изменение.

Франция является одной из европейских стран, которая стремится по максимум сократить долю ископаемых источников энергии в своем энергобалансе и увеличить долю возобновляемых.

Так, в 2011 году было запрещено добывать углеводороды методом гидроразрыва пласта. Однако спустя два года запрет попытались снять. Тогда Конституционный совет Франции отменил требование от отмене запрета. После чего и президент Франсуа Олланд продлил запрет на использование гидроразрыва пласта до 2017 года.

Потом министр экологии высказался за запрет на импорт сланцевого газа из США, поскольку он тоже добывается при помощи гидроразрыва пласта. В мае 2016 года французское правительство рассмотрело соответствующий запрет. Поэтому когда EDF и Engie заключили контракт по импорту СПГ из США, в кабмине Франции раскритиковали такую сделку.

Отметим, что Франция — одна из десяти крупнейших стран по потреблению энергии. Правительство Франции намерено повысить энергоэффективность страны, для чего к 2020 году планируется сократить энергопотребление зданий как минимум на 38%, а планы в области строительства предполагается разрабатывать с учетом модернизации теплоизоляционных систем зданий и сооружения новых энергосберегающих зданий. Была создана даже специальная программа.

В последние полвека во французской энергетике произошли серьезные изменения. Еще 50 лет назад основным источником энергии в стране был уголь, однако после кризиса на нефтяном рынке в 1973—1979 годов, когда цены на нефть резко выросли, Франция сделала ставку на атомную энергетику. Сегодня более 72% электроэнергии производится благодаря АЭС. Во Франции работают 58 станций и еще одна строится.

Однако, авария на японской «Фукусиме-1» заставила многие европейские страны отказаться от атомной энергетики. Во Франции общественность тоже разделилась на два лагеря. Одни требовали отказа от АЭС, другие — остались на стороне «мирного атома». Тогда президент Франции Николя Саркози объявил, что Париж не откажется от атомной энергетики. Сокращение генерации на АЭС повлекло бы за собой множество последствий. В том числе чуть ли не полмиллиона человек рисковали остаться без работы.

Что касается нефтегазовой отрасли Франции, то лишь малая часть из углеводородов добывается на территории страны. Например, в 2014 г нефть и газ, добытый на 54 концессиях во Франции, покрыл лишь 1% внутреннего спроса на углеводороды. Пытается также Франция развивать и альтернативную энергетику. Однако основная роль приходится все же на АЭС.