Грозный, 23 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. В северокавказских республиках на Ураза-байрам объявлено о предоставлении выходных дней. Количество выходных в разных субъектах разнится, передает 23 июня корреспондент ИА REGNUM. Большинство глав регионов своими указами предоставили жителям республик по одному выходному дню.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-байрам

Так, 26 июня будут нерабочими в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Глава Ингушетии предоставил жителям республики в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Мархаш) два дня отдыха — 26 и 27 июня.

Три нерабочих дня — 26, 27 и 28 июня — предоставлено в связи с празднованием Ураза-байрам жителям Чечни.

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Напомним, праздник Ураза-байрам или праздник разговения отмечают по окончании месяца Рамадан со времен пророка Мухаммеда (с 624 года). В этот день мусульмане раздают обязательную милостыню — закят аль-фитр, чтобы искупить ошибки и упущения, произошедшие в священный месяц Рамадан. Выплатить закят необходимо до начала праздничной молитвы.

Праздник Ид аль-Фитр является вторым по значению мусульманским праздником. В 2017 году праздник Ураза-байрам выпадает на 26 июня. Его значение заключается в том, что это дань благодарения Аллаху за то, что он дал мусульманам возможность испытать благословение поста, который проходил во время месяца Рамадан. Верующие, которые держали пост, укрепляли тем самым свою веру, усмиряли страсти, оказывали помощь нуждающимся.

В соответствии с канонами ислама, если верующий соблюдал пост в течение всего священного месяца Рамадан, то Аллах дарует ему милость на небесах.

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