Рим, 23 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. За последние несколько дней в небе над Балтийским морем Россия и НАТО обменялись парой «очень вопиющих провокаций». Так характеризует итальянское издание Il Foglio инциденты в воздухе между самолетами России и Альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Первый произошел в понедельник, 19 июня, над международными водами примерно в 40 километрах от «российского анклава — Калининграда». Российский истребитель Су-27 приблизился к самолету американской разведки RC-135. Европейское командование США заявило, что истребитель подошел на расстояние одного метра к американскому самолету, и что маневр был очень «опасным» «из-за высокой скорости и плохого контроля над русским самолетом со стороны его экипажа. Русские возражают против версии непрофессиональности пилота и заявили, что миссия имела явное намерение предотвратить вторжение двух самолетов США на территорию России».

Издание напоминает, что в среду, 21 июня, произошел второй эпизод, снова в небе над Балтикой. «И это представляется ответом на провокацию Москвы», — утверждает газета. F16 НАТО приблизился к российском самолету, на борту которого находился министр обороны Сергея Шойгу, его самолет сопровождали два истребителя Су-27. «Министр Шойгу летел в Калининград, а это не совсем обычный город, это столица небольшой области, расположенной в центре Европы и НАТО. Кстати, там же есть и корпункт прокремлевского агентства ИТАР-ТАСС, чей журналист немедленно распространил эту историю, которая наделала шумихи в средства массовой информации в России. Было опубликовано также и видео инцидента», — сообщается в статье.

Il Foglio объясняет, что в «проблемной» зоне над Балтикой пролегает маршрут, которым часто следуют московские самолеты, и он проходит вдоль границы России и Атлантического альянса. Только на прошлой неделе, по словам литовского министра обороны, самолеты Атлантического Альянса «сопроводили» 32 военных самолета из Москвы, которые пролетали слишком близко к европейскому небу.

Эти два инцидента произошли через несколько дней после того, как в Сирии был сбит самолет режима Асада, союзника Москвы. Случай, который привел к приостановке любой формы военной координации в стране. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, как сообщает il Foglio, однако, также касается европейского фронта, «где русские смотрят с озабоченностью на увеличение численности войск НАТО в Прибалтике». В течение нескольких месяцев Литва, которая является союзником НАТО, говорит о том, что кризис между Альянсом и Россией ведет к значительному росту напряженности.

Все большее число российских самолетов различных типов — Су-27, Су-34 и Су-24 бомбардировщиков нарушают воздушные границы НАТО. Даже Финляндия, Швеция и Дания сообщили об участившихся случаях появления российских самолетов в небе. «Особое опасение у союзников вызывает Калининград, есть опасение, что Москва может повторить там то, что уже произошло в Крыму», — предупреждает автор статьи и цитирует правительство Литвы, которое обеспокоено намерением России и Белоруссии организовать в короткие сроки военные учения, чтобы подготовиться к возможной атаке, направленной против войск НАТО. Литовский министр обороны, Раймундас Кароблис, заявил, что речь идет об учениях «оскорбительного характера, направленных против стран Прибалтики и Польши».