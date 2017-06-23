Киев, 23 июня, 2017, 18:47 — ИА Регнум. «Юлия Владимировна бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко для политических репрессий лично над ней. Как представитель семейства, который лично репрессирует Юлию Владимировну, заявляю окончательно: в этой стране дважды не судят. Никакого уголовного производства в отношении Юлии Владимировны по газовому делу быть не может», — сказал Луценко.

thierry ehrmann Юлия Тимошенко. Рисунок

Он заверил, что Генпрокуратура не занимается политическим давлением: «Я обещал быть объективным и не собираюсь покрывать чьи-то преступления… Я не охочусь за отдельными фракциями или отдельными политиками. Речь идет об одном — закон один для всех».

Напомним, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Она отбывала наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года по 23 февраля 2014 года. До этого Тимошенко оказывалась за решеткой в 2001 году. Тогда лидер БЮТ была отправлена в следственный изолятор по обвинению в том, что в 1995—1997 годах осуществляла «контрабанду российского газа» и за неуплату налогов. Политик провела в СИЗО 42 дня.

Ранее, 8 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские политики, подписавшие газовый контракт с Россией в 2009 году, должны понести политическую ответственность: «В Библии: не судите и не судимы будем. Я говорю не об уголовной ответственности — это не дело президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности: когда вы поставили страну на колени, и сегодня это доказано не политиками, экспертами, а высшей международной судебной инстанцией, что сданы украинские интересы», — сказал Порошенко, комментирую предварительное решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между компаниями «Нафтогаз Украина» и «Газпром».

Напомним, 31 мая Стокгольмский трибунал вынес предварительное решение по делу «Нафтогаза» и «Газпрома». В частности, трибунал полностью отклонил требования «Газпрома» относительно применения принципа «бери или плати», а также удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Кроме того, трибуналом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне принял решение оценить масштабы вреда нацбезопасности, которые были нанесены Украине газовым контрактом 2009 года, подписанного экс-премьером Тимошенко. Рассмотрение соответствующего вопроса инициировал глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов:«Решение Стокгольмского суда дает нам серьезные основания считать, что контракт Тимошенко предал национальные интересы государства, потому что следствием его стали Харьковские соглашения. Они привели к значительной милитаризации Крыма, а это в значительной степени стало одной из причин агрессии и аннексии Крыма». Он также призвал Тимошенко уйти из политики.