Донецк, 23 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Минске гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) завершила процесс верификации заложников. Как сообщает сегодня, 23 июня, пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила представитель ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ, уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова.

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«Можно сказать, что верификация успешно завершена. Благодаря поэтапной работе были выявлены лица, которые не подтвердили отказ, подписанный под давлением украинских спецслужб», — сказала Морозова. При этом она отметила наличие несоответствий в документах, предоставленных украинской стороной:

«По предварительной договоренности, на встрече представители украинской стороны должны были предоставить справки об освобождении лиц. К сожалению, большая часть из них не соответствует утвержденному приказом Министерства юстиции Украины приложению №9. В справках отсутствует вторая сторона утвержденного документа. Поэтому, чтобы не затягивать переговоры, мною было предложено, что мы детально изучим предоставленные украинской стороной справки и направим письменный ответ по данному вопросу в начале будущей недели».

Морозова также сообщила, что 21 июня на заседании Трехсторонней контактной группы обсуждались обстрелы школы-интерната №3 в поселке шахты «Трудовская» (Донецк) и школы-интерната №14 в Ясиноватой (все под контролем ДНР). Присутствующие на встрече представители ОБСЕ выступили против обстрелов учебных заведений. Отмечается, что следующее заседание гуманитарной подгруппы ТКГ пройдет в Минске 5 июля. «До этого времени обе стороны обязаны проработать списки обмена пленных», — информирует пресс-служба.

22 июня представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенкозаявила, что количество украинцев, захваченных в заложники ДНР и ЛНР, выросло со 128 до 132 человек: «Растет список украинских заложников. Украинская сторона требует передать всех 132 заложников, местонахождение которых нам известно. Другая сторона не подтверждает многих из этого списка. Мы готовы передать только тех, кто совершил преступления в зоне «АТО», и у кого на руках нет крови».

По её словам, представители отдельных регионов Донбасса признали результаты проверки лиц, которые не желают возвращаться в ДНР и ЛНР по обмену. «Вчера даже представители ОРДЛО признали, что закончена верификация граждан, которые не хотят перемещаться на территорию (ДНР и ЛНР — ред. ИА REGNUM )… Начинается трудный этап согласования списков», — сказала Геращенко.

Напомним, 22 июня представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что 5 июля 207 года ДНР, ЛНР и Украина начнут обмен пленными. «Договорились, что на следующей встрече 5 числа должны начать процесс обмена… Процесс верификации завершен, все с этим согласились. Есть расхождения в списках в пять-шесть человек», — сказал Кучма.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2017 года Геращенко рассказала, что ДНР и ЛНР требует от Украины освободить более 600 заложников в обмен на 128 украинцев: «Украина борется за освобождение 128 человек… Другая сторона подает списки, в которых более 600 человек, с требованием освободить их, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Но среди этих 640 человек почти 300 тех, кто совершил преступления против государства Украины, но они не хотят возвращаться на «оккупированные» территории».

Ранее, 1 июня полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, чтопроцесс обмена заложников по формуле «всех на всех» находится на стадии верификации. Пушилин считает, что некоторые ополченцы и сторонники республик, которые отбывают сроки в украинских тюрьмах, не хотят возвращаться в ДНР/ЛНР, поскольку их запугала СБУ.

«Вся загвоздка в том, что Украина откровенно и открыто лжет, говоря о том, что провела верификацию, но это не так. Это подтверждает также и координатор по гуманитарным вопросам. На встрече Контактной группы мы договаривались о том, что пройдет проверка тех, кто находится в местах содержания, тех, кто уже отпущен под подписку и т.п. Однако мы знаем, что происходит на территории Украины, — назвать это свободой можно только очень условно. Многие люди просто боятся вернуться на территорию ДНР, так как они опасаются за родственников, которые остаются на Украине и получают от сотрудников СБУ прямые угрозы», — подытожил Пушилин.