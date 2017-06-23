Москва, 23 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. По словам Игоря Артемьева, роуминг должен остаться лишь техническим термином, а в качестве юридической категории применяться не должен.

По мнению главы ФАС, внутри России, а позднее и в рамках Таможенного союза роуминг использоваться не должен. Такое явление, как наличие роуминга в регионах России по меньшей мере «позорно».

"Что, не в своей стране живем, что ли?» — отметил Игорь Артемьев. Руководитель ФАС сослался на пример Евросоюза, внутри которого дополнительная плата за роуминг отменена.

Использование роуминга в первую очередь позволяет операторам сотовой связи взимать дополнительную плату с абонентов, поэтому ФАС будет настаивать на изъятии «роуминга» из российского законодательства.