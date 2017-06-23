Москва, 23 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Госдума 3 июля намерена провести открытое обсуждение ситуации, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Варшава после освобождения. Январь 1945 года

Ранее сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм». «Госдуме следует сделать по этому поводу заявление», — заявил замглавы фракции «Справедливая Россия») Олег Нилов журналистам.

Яровая проинформировала парламентариев о том, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина она провела разговор по телефону с послом Польши в РФ Влодзимежем Марчиняком.

«Мы предлагаем провести заседание комитета по международным делам 3 июля, туда пригласить и посла Польши, и направить приглашения руководству Сейма Польши для того, чтобы в открытом режиме честно и открыто обсудить вопрос о том, какие решения принимаются, как они нарушают или не нарушают сегодня решения Нюрнбергского трибунала, которые имеет в историческом прочтении незыблемое значение, и принять весь комплекс мер, чтобы мы могли защитить историческую память и память о солдатах польского народа для того, чтобы это был решение, которое в равной степени защищало и польских солдат, и наших солдат, которые защищали мир от фашизма», — заявила Яровая.

Решение Сейма предполагают, что в Польше не должно остаться мемориалов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах. В ведомстве подчеркнули, что авторы «войны» с памятниками провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях.

Нилов предложил Госдуме принять заявление в связи с решением Сейма. Он указал на два основных тезиса, которые парламентарии должны быть раскрыты в заявлении. «Не разрушайте памятники — верните, в Калининградской области достаточное количество мест, где они могут быть установлены», — сказал Нилов. Также парламентарий настаивает на эксгумации захороненных в Польше бойцов Красной Армии.