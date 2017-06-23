Чебоксары, 23 июня, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Чувашии открылся Чебоксарский экономический форум. Десятый по счёту, он открылся с пленарного заседания, которое уже второй год подряд проходит в формате «Делового завтрака» в главном театре республики — оперы и балета. Празднично украшенные и ломящиеся от изысканной еды столы, юные официантки и играющий танго оркестр привлекали к себе больше внимания, чем заявленные и, как оказалось, миниатюрные бизнес-выставки, которые буквально тонули в толпе. Из экспозиций своей пестротой бросалось в глаза разве что мороженое с двусмысленным названием «Ледышкин». Странность форуму придала и организация главного экономического события региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Перед началом форума

В больших и просторных залах театра царила торжественно-праздничная атмосфера. В фойе играл мини-оркестр, был организован кофе-брейк. Также здесь представлена довольно странная куцая выставка, которая обрывалась рекламой мороженого и лотком с чувашскими сувенирами. Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву понадобились считанные минуты, чтобы её осмотреть в сопровождении тройки местных чиновников и задать дежурные вопросы мастерице. Вереницу странностей продолжила экспозиция с фотографиями предпринимателей, которых загнали в угол в другой стороне театра и окропили разноцветными шариками.

Главное действо прошло в многофункциональном центре театра в формате «Делового завтрака». И если сервис здесь был на высоком уровне, и гости с аппетитом уминали чувашские блюда, то само пленарное заседание оставалось практически за кадром из-за особенностей акустики зала. И если первое время участники пытались ловить каждое эхо от слов выступающих, переспрашивая друг друга, то потом многие сосредоточились на дискуссиях с сидящими рядом или просто уплетая и нахваливая представленные блюда. К примеру, «за кадром» говорили о майских жуках, которые оккупировали сады и портят деревья, о конкуренции с Турцией и другими зарубежными странами, делились национальными традициями и поднимали проблемы по бизнесу.

В этом году Чебоксарский экономический форум посвящён регионам России и «новым точкам роста». Сообщалось, что в нём принимают участие свыше 1 тыс. человек, включая зарубежных гостей, — в частности, из Японии, Кореи, Ирана, Польши, Армении, Италии, Азербайджана, Турции, Индонезии. Иностранные участники, как правило, отмечали, что заинтересованы в росте торгового оборота с Россией, что достигается через партнёров в регионах.

«Есть хорошие тенденции между Японией и Россией — имеются в виду экономическая деятельность и политическое отношение. В прошлом году торговый оборот между странами составил 16 млрд долларов. Этого недостаточно, конечно», — считает глава московского представительства Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ.

Выступивший первым глава Чувашии Михаил Игнатьев счёл своим долгом «ответственно доложить», что «создаём благоприятную среду» для ведения бизнеса, что «экономика Чувашской Республики адаптируется к новым создавшимся условиям», а «инвестиции вкладываем в молодых людей, чтобы они могли самореализоваться и потом дать соответствующий продукт труда».

«Чувашия сохранила свои позиции в десятке наиболее прогрессивных, с точки зрения развития инноваций, регионов. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Российской Федерации республика третий год подряд занимает в числе лучших регионов Российской Федерации. Для нас это очень важно… Мы вторые среди 85 субъектов», — козырял рейтинговыми показателями руководитель региона, не став озвучивать данные по реальному объёму привлечения инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив, по итогам 2016 года Чувашия среди 85 регионов страны заняла второе место. Отметим, рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления. Это качество предоставления государственных услуг (показатели эффективности оказания различных государственных услуг для бизнеса), время прохождения, количество процедур и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами (например, регистрация юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, подключение к электросетям). Отметим, по данным Росстата, в 2016 году объём инвестиций в основной капитал в Чувашии упал на 17,4% к уровню 2015 года.

Другие выступающие говорили о федеральных и мировых трендах в экономике, о резервах и потенциале. Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов высказал мнение, что России нужно создавать «новую зону экспорта высокотехнологичной продукции». Директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», член Общественной палаты РФ Илья Семин констатировал, что «сегодня точки роста ищут все страны во всём мире», «источник роста — инвестиционный вопрос».

«И Россия должна представить своё видение решения этого вопроса. Мы говорим об инвестиционной привлекательности регионов. На мой взгляд, важнейшим и даже главным фактором повышения инвестиционной привлекательности должна являться современная промышленная политика», — уверен эксперт, отметив, что во всём мире ищут «таланты и за инвестиции».

Слово также предоставили банкирам и представителям зарубежных компаний.

Напомним, Чебоксарский экономический форум проходит ежегодно в рамах Дня Республики. Экономическую программу продолжает межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ», в котором принимают участие более 140 организаций из Чувашии и семи субъектов России.