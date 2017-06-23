Москва, 23 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Госдума взяла на контроль ситуацию с гибелью шестилетнего ребенка в ДТП в Балашихе, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Globallookpress Генеральная прокуратура Российской Федерации

В СМИ появилась противоречивая информация об обстоятельствах гибели ребенка в результате дорожного транспортного происшествия, которая вызвала обоснованный общественный резонанс, говорится в документе. В частности, общественное обсуждение вызвали результаты судебно-медицинской экспертизы погибшего ребенка.

Госдума поручила комитету по безопасности и комитету по вопросам семьи обратиться к Генпрокурору Юрию Чайке, главе МВД Владимиру Колокольцеву взять под личный контроль расследование уголовного дела, принять весь комплекс мер по защите прав и законных интересов потерпевших.

Также комитеты запросят в МВД информацию о ходе расследования дела, причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

Кроме того запрашиваются в Генпрокуратуре информация о результатах надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия по этому делу, своевременности и полноте произведенных следственных действий.

Информация будет доведена до сведения депутатов Госдумы.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения». По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.