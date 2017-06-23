Москва, 23 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В апреле 2017 года в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву между Россией и Узбекистаном был заключен ряд стратегических торговых соглашений. Множество договоров о совместной разработке месторождений, поставках станков и оборудования для промышленности Узбекистана отражают укрепление экономических связей между двумя государствами. Среди наиболее динамично развивающихся направлений — сотрудничество в сфере горного оборудования. В 2017 году два крупнейших российских производителя машин для горнодобывающей отрасли — ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» и ПАО «Уралмашзавод», — объединили усилия после того, как вошли состав управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» (основной владелец — Газпромбанк), и теперь продолжают наращивать продажи экскаваторов в Узбекистане и заключают новые перспективные соглашения по поставкам машин на ближайшие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали представители горнодобывающего предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат» в Узбекистане вместе с представителями российских производителей горного оборудования.

Iz-kartex.com Экскаватор

Так, за последние пять лет ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» поставил для предприятий Узбекистана около 40 экскаваторов — ЭКГ-10, ЭКГ-15 и ЭКГ-20К. При этом в мае 2017 года компания заключила соглашение на поставку 37 экскаваторов — ЭКГ-8УС, ЭКГ-10 и ЭКГ-15, — таким предприятиям, как ГП «Навоийский ГМК», АО «Узбекуголь», АО «Алмалыкский ГМК» в течение 2017−2020 гг.

«Уралмашзавод» осваивал рынок Узбекистана не столь активно, как «ИЗ-КАРТЭКС», но также достиг существенных успехов — с 2000-ых годов предприятие поставило двадцать популярных экскаваторов ЭКГ-5А, а также современные мельницы и дробилки для измельчения руд и горных пород на Алмалыкском и Навоийском ГМК.

При этом в 2016 году «Уралмашзавод» поставил в Узбекистан пять, а в 2017 году два модернизированных экскаватора ЭКГ-5А. По словам директора дивизиона «Горное оборудование» «Уралмашзавода» Михаила Гуницева, в этом году поставки техники запланированы на июнь и ноябрь соответственно.

Теперь предприятие готовится заключить с Навоийским горно-металлургическим комбинатом договор о поставке третьего аналогичного экскаватора на 70 млн рублей — его срок поставки, скорее всего, перейдёт на 2018 год. При этом компания планирует достичь договорённости о поставках нового современного оборудования, в том числе серийного экскаватора ЭКГ-18 (ковш на 18 кубических метров) за 460 млн рублей.

По словам представителей Навоийского горно-металлургического комбината, в Узбекистане предпочитают российские машины, поскольку экскаваторы отечественного производства обладают перед китайскими и западными аналогами тем преимуществом, что производство до 90% запасных частей этих машин локализовано в Узбекистане — провести ремонт в большинстве случаев возможно усилиями местных производителей.

Это делает модернизированные версии старых советских моделей более предпочтительными перед современными иностранными гидравлическими экскаваторами, которые, несмотря на большую эффективность и подвижность, требуют более дорогого и сложного обслуживания и имеют меньший жизненный цикл (около 7 лет против более чем 20−25 лет у классических механических экскаваторов). Наконец, гидравлическая система таких ковшей довольно сложна: насосы и другие компоненты машины на постсоветском пространстве не производятся вообще. Как объяснили корреспонденту ИА REGNUM представители российских компаний, ремонт, который требуется гидравлическим ковшам через 4−5 лет эксплуатации, может достигать 70% стоимости машины.

В связи с этим в более простых рабочих условиях преимущество сохраняется у более надёжных «классических» механических экскаваторов. При этом аналогов советским пятикубовым экскаваторам типа ЭКГ-5 в мире практически нет, и в своём сегменте российские машины такого класса фактически не имеют конкуренции. Между тем, в настоящее время спрос на экскаваторы такого типа возрос. Особенно велика потребность на них в последние пять лет стала именно в Узбекистане, где в этот период начали активно обновлять парк техники.

Многие иностранные предприятия в связи с этим даже пытаются копировать модели российских экскаваторов, однако отечественные конструкторы постоянно совершенствуют и улучшают существующие модели — так, новый тип привода позволяет сэкономить до 20% используемой электроэнергии, системы управления стали автоматизированными, машины оборудуют более комфортными кабинами.

Впрочем, ведут российские производители разработку и современных гидравлических машин. В настоящее время ПАО «Уралмашзавод» практически закончил разработку нового экскаватора УГЭ-300 с ковшом на 16 кубометров и стоимостью 200 млн рублей.

По словам директора дивизиона «Горное оборудование» «Уралмашзавода» Михаила Гуницева, с 1 августа начнётся сборка экскаватора и его наладка на заводе. Испытана новая машина будет уже в октябре-ноябре этого года на кемеровском предприятии «Стройсервис». Там экскаватор два года отработает в тестовом режиме.

Специалисты «Уралмашзавода» также приступили к разработке моделей меньшего размера совместно с коллегами из «ИЗ-КАРТЭКС» — вхождение предприятий в состав управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» позволило объединить усилия специалистам обеих компаний. Несмотря на то, что в настоящее время такие экскаваторы конструируются в значительной из импортных комплектующих, успешное использование первых машин такого рода под российским брендом откроет широкие возможности для производителей соответствующих комплектующих и в России, указывают представители отечественных компаний.

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и ПАО «Уралмашзавод» — крупнейшие российские производители оборудования для горнодобывающей отрасли, которое успешно работает на десятках горнодобывающих предприятий России и зарубежья. Так, «ИЗ-КАРТЭКС» в 2016 году заключил контракты на 6,5 млрд рублей, в том числе на изготовление экскаваторов для АО «Карельский окатыш», АО «Алмалыкский ГМК», Игулецкого ГОК (Украина) и ECL (Индия).