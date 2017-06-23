Москва, 23 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Законопроект о запрете обхода блокировок в интернете в том числе при помощи анонимайзеров (VPN-сервисов) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Законопроект не накладывает дополнительных запретов», — заверил депутат Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»), указав на то, что противоправный контент уже запрещен.

Предлагается установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен». Таким образом, предлагается запретить VPN и Tor.

Также предлагается отменить реестр «сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей.

Кроме того, проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.

Напомним, что в «пакете» законодательных инициатив также содержатся поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по предоставлению пользователям доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений заблокированных ресурсах. За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, предлагающие способы обхода блокировок запрещенной информации, предлагается взимать штрафы до 700 тыс. рублей.