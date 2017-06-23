РПЦ не оставляет в покое Атаманский дворец: дело передано в Верховный суд
Ростов-на-Дону, 23 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Ростовская-на-Дону епархия продолжает борьбу за Атаманский дворец, который принадлежит Старочеркасскому музею-заповеднику. Донская митрополия теперь дошла до Верховного суда РФ, несмотря на то, что уже трижды служители Фемиды признавали объект культурного наследия светским, передаёт ИА REGNUM 23 июня.
Стоит напомнить, что в апреле в Краснодаре Ростовская епархия получила отказ в передаче Атаманского дворца. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не удовлетворил кассационную жалобу митрополии.
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До этого два суда в Ростовской области в прошлом году признали, что Атаманский дворец должен оставаться светским объектом. В том же году распоряжение министерства имущественных и земельных отношений региона о передаче Ростовской-на-Дону епархии зданий Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника было отменено.
Передача объекта, в соответствии с судебными решениями, противоречит нормам федерального закона и нарушает права на владение и пользование объектом культурного наследия. Тем более, что монастырю уже передано 12 объектов, находящихся как в пределах подворья, так и вне его территории, чем фактически обеспечена деятельность монастыря.
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Ростовская область: суд отказал в передаче Атаманского дворца епархии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство между музеем и епархией началась в 2016 году. В суд обратились не только хранители старины, но и жители станицы Старочеркасской — древней столицы донского казачества. Они потребовали отменить распоряжение, подписанное на незаконном основании Минимуществом Ростовской области 28 сентября 2015 года.
«Музейное учреждение, как держатель исторической памяти, обеспечивает доступ к культурному наследию всего населения: верующим и неверующим, православным и представителям других конфессий. Мы — люди православной веры, но не согласны, чтобы задачи и проблемы церкви решались путём изоляции от народа исторического наследия наших предков», — говорилось в обращении станичников к донскому губернатору Василию Голубеву.
Сам глава региона в процесс предпочёл не вмешиваться, передав ответственность за судьбу Атаманского дворца служителям Фемиды.
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Помимо этого в защиту музея выступил президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В феврале 2016 года он направил письмо главе региона с просьбой сохранить Атаманский дворец в собственности музея. По его мнению, музейные богатства после передачи Донской митрополии могут исчезнуть.
«Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в нашей стране не носит характер реституции, а является исключительно жестом доброй воли светского государства по восстановлению исторической справедливости в отношении различных религиозных организаций России. Сохранить богатства, передать их следующим поколениям — наша общая обязанность не только в силу норм Конституции Российской Федерации, но и по совести», — было сказано в обращении.
Также встал на сторону музейщиков доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета Анатолий Агафонов. Ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он утверждал, что Минимущество области нарушило закон, так как земля и постройки на момент выхода этого акта являлись федеральной собственностью, а не муниципальной.
«Не может орган более низкого уровня распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Но у нас чиновник правит бал. Ну и получили в итоге потоп общественного возмущения», — отмечал ранее собеседник.
Дворец атаманов Ефремовых, расположенный в древней столице донского казачества, является памятником архитектуры XVIII века. Здание было возведено в 1761 году.
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Распоряжение Минимущества Дона о передаче Атаманского дворца отменить можно