Ростов-на-Дону, 23 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Ростовская-на-Дону епархия продолжает борьбу за Атаманский дворец, который принадлежит Старочеркасскому музею-заповеднику. Донская митрополия теперь дошла до Верховного суда РФ, несмотря на то, что уже трижды служители Фемиды признавали объект культурного наследия светским, передаёт ИА REGNUM 23 июня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Атаманский дворец в Старочеркасской

Стоит напомнить, что в апреле в Краснодаре Ростовская епархия получила отказ в передаче Атаманского дворца. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не удовлетворил кассационную жалобу митрополии.

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До этого два суда в Ростовской области в прошлом году признали, что Атаманский дворец должен оставаться светским объектом. В том же году распоряжение министерства имущественных и земельных отношений региона о передаче Ростовской-на-Дону епархии зданий Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника было отменено.

Передача объекта, в соответствии с судебными решениями, противоречит нормам федерального закона и нарушает права на владение и пользование объектом культурного наследия. Тем более, что монастырю уже передано 12 объектов, находящихся как в пределах подворья, так и вне его территории, чем фактически обеспечена деятельность монастыря.

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Ростовская область: суд отказал в передаче Атаманского дворца епархии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство между музеем и епархией началась в 2016 году. В суд обратились не только хранители старины, но и жители станицы Старочеркасской — древней столицы донского казачества. Они потребовали отменить распоряжение, подписанное на незаконном основании Минимуществом Ростовской области 28 сентября 2015 года.

«Музейное учреждение, как держатель исторической памяти, обеспечивает доступ к культурному наследию всего населения: верующим и неверующим, православным и представителям других конфессий. Мы — люди православной веры, но не согласны, чтобы задачи и проблемы церкви решались путём изоляции от народа исторического наследия наших предков», — говорилось в обращении станичников к донскому губернатору Василию Голубеву.

Сам глава региона в процесс предпочёл не вмешиваться, передав ответственность за судьбу Атаманского дворца служителям Фемиды.

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Помимо этого в защиту музея выступил президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В феврале 2016 года он направил письмо главе региона с просьбой сохранить Атаманский дворец в собственности музея. По его мнению, музейные богатства после передачи Донской митрополии могут исчезнуть.

«Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в нашей стране не носит характер реституции, а является исключительно жестом доброй воли светского государства по восстановлению исторической справедливости в отношении различных религиозных организаций России. Сохранить богатства, передать их следующим поколениям — наша общая обязанность не только в силу норм Конституции Российской Федерации, но и по совести», — было сказано в обращении.

Также встал на сторону музейщиков доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета Анатолий Агафонов. Ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он утверждал, что Минимущество области нарушило закон, так как земля и постройки на момент выхода этого акта являлись федеральной собственностью, а не муниципальной.

«Не может орган более низкого уровня распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Но у нас чиновник правит бал. Ну и получили в итоге потоп общественного возмущения», — отмечал ранее собеседник.

Дворец атаманов Ефремовых, расположенный в древней столице донского казачества, является памятником архитектуры XVIII века. Здание было возведено в 1761 году.

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Распоряжение Минимущества Дона о передаче Атаманского дворца отменить можно