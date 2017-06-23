Москва, 23 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вновь прокомментировала возможность участия оппозиционного блогера Алексея Навального в президентских выборах 2018 года. Соответствующее заявление распространила сегодня, 23 июня, пресс-служба ЦИК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Сообщается, что на данный момент в России не проводится никакой президентской кампании, а когда кампания начнется, то Навальный не сможет в ней участвовать.

Также в ЦИК отметили, что решение о назначении выборов президента Российской Федерации будет принято в декабре 2017 года.

«Таким образом, официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, действия по организации штабов для поддержки кандидата А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах», — сказано в заявлении ЦИК РФ.

Кроме того, ЦИК РФ подчеркнул, что в настоящий момент Навальный не обладает пассивным избирательным правом.

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у Навального нет шансов быть зарегистрированным в качестве кандидата на президентских выборах из-за судимости.

Стоит отметить, что сам Навальный ещё в декабре 2016 года заявил, что намерен баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года, и объявил о старте своей президентской кампании.

С тех пор Навальный активно выступает в интернете и открывает свои «предвыборные штабы» в крупных городах.