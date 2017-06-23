Омск, 23 июня, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Омск. 1950-е

«Весьма резкие» высказывания вице-мэра

Поступления земельного налога в бюджет города Омска сократились с 3,2 млрд рублей в 2011 году до 679 млн рублей в 2016 году. Пропорциональные потери бюджет города несёт и по доходам от аренды и продажи земельных участков. Эта информация была озвучена на совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при мэре Омска Вячеславе Двораковском.

Участники заседания совета рассмотрели результаты исполнения долгосрочного плана по увеличению дополнительных доходов в муниципальный бюджет, разработанного в 2012 году. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 июня, в мэрии, «благодаря плану по увеличению дополнительных доходов бюджет Омска получил 1,7 миллиарда рублей» за пять лет, однако «кардинальное повышение обеспеченности муниципального бюджета возможно только при совершенствовании федерального и регионального законодательства».

«Резонансным в настоящее время является вопрос предъявления арендаторам земельных участков сумм перерасчета арендной платы по договорам аренды во исполнение постановления правительства Омской области от 29.04.2015 № 108-п. Для защиты интересов бизнеса в Омске действует порядок предоставления отсрочек. К настоящему времени принято 16 решений по предоставлению рассрочки уплаты арендных платежей за землю на общую сумму 17 миллионов рублей», — отметила заммэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина.

На заседании Совета прозвучала информация, что в ряде субъектов РФ власти пошли навстречу интересам жителей городов, но только не в Омске: «В различных регионах для реализации городами своих полномочий региональными законами дополнительно закреплены нормативы отчислений от различных налогов». Например, в бюджет города Красноярска дополнительно поступает 5% налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта (в городе Омске — нет). Для бюджетов городов Новосибирска, Красноярска, Самары и Перми установлены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 15 — 17% (в Омске — 5%); в бюджеты городов Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Челябинск дополнительно поступает от 10 до 50% налога по упрощенной системе налогообложения; в Перми в городской бюджет зачисляется 100% транспортного налога.

Что же происходит в Омской области? По данным мэрии, чтобы поддержать предпринимателей, облправительство уже дважды пересмотрело кадастровую стоимость земель Омска в сторону уменьшения. В 2012 году она была снижена почти в три раза, в 2015 году — в два раза: «На сегодняшний день кадастровая стоимость земель города Омска существенно ниже кадастровой стоимости земельных участков в городах — административных центрах соседних регионов».

Вячеслав Двораковский поручил департаменту финансов и контроля продолжить разработку необходимых законотворческих инициатив.

Добавим, местные СМИ оценили заявления Парыгиной в адрес региональных и федеральных властей как «весьма резкие». В частности, как сообщает «Омск-информ», ссылаясь на слова вице-мэра, из-за несправедливого распределения налогов Омск ежегодно теряет 23 миллиарда рублей.

«На заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам чиновница фактически назвала Омск самым нищим среди 13 российских городов-миллионников», — пишет омское информагентство.

«На первом этапе формирования органов муниципального самоуправления в 2000 году Омску доставалось 48% всех собираемых налогов на его территории, в 2016 году — всего лишь 5%. В абсолютной сумме потери городского бюджета составляют 50 миллиардов. Даже с учетом передачи полномочий сокращение затрат должно было произойти только на 27 миллиардов. Очевидно, что потери городской казны составляют 23 миллиарда рублей в год. Эти деньги зачислялись бы в городской бюджет», — подчеркнула Инна Парыгина.

По её словам, согласно сравнительному анализу, Омск занимает последнее место среди 13 городов-миллионников по объемам собственных налогов и доле налоговых поступлений, и причиной тому является отношение власти к городу.

Напомним, в декабре 2016 года параметры бюджета Омска на 2017 год были утверждены в следующих размерах: доходы — 13,6 млрд рублей, расходы —14,3 млрд рублей.

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«Противоречивый период»

Глава Омска Вячеслав Двораковский отчитался о деятельности мэрии за 2016 год, поблагодарив депутатов горсовета за принципиальность. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 июня, в муниципальном парламенте.

Двораковский выступил с ежегодным отчетом на заседании горсовета. В целом «пятилетку», когда он находился у власти (с 2012 года), мэр назвал «противоречивым периодом». Он отметил, что, «несмотря на трудности, связанные с макроэкономикой, город стабильно выполнял социальные обязательства: удалось увеличить бюджетную обеспеченность на одного человека и достойно встретить» 300-летний юбилей Омска.

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Не преминул мэр указать на «очевидные успехи». К таковым он причислил то, что «полностью была выполнена программа по переселению из аварийного жилья», и на сегодня сформирован список для нового расселения.

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Напомним, в целом по Омской области с начала действия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (с 1 января 2008 года) расселено свыше 18 тысяч человек. Ликвидировано более 1,6 тыс. аварийных многоквартирных домов. Общий объем бюджетных затрат на реализацию этой программы превысил 9,2 млрд рублей, почти треть этой суммы — средства регионального бюджета. В 2017 году сносу подлежит 27,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. До 1 сентября планируется расселить еще 1820 человек.

Но вернёмся к отчёту Двораковского. В муниципальном парламенте подчеркнули, что «значительную часть доклада мэр посвятил ремонту омских магистралей и благоустройству». В планах мэрии к 2018 году — привести половину городских дорог в соответствие с нормами. По прогнозу администрации, каждый год на это будет выделяться по 5 миллиардов рублей.

Также мэр в своём отчёте коснулся благоустройства дворовых территорий, открытия ясельных групп для детей до трёх лет и перевода школ на односменное обучение. В итоге депутаты приняли отчет мэра к сведению.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский является мэром Омска с июня 2012 года. Срок его полномочий на этом посту должен был завершиться в июле 2017 года. В 2015 году прямые выборы мэра в Омской области отменили. И уже весной текущего года депутаты горсовета должны были выбрать нового мэра. Однако эта попытка с треском провалилась. Не согласившись с такой оценкой, председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Сергей Тодоров заявил, что прошедший конкурс «состоялся в строгом соответствии» с решением городского совета, и с 13 марта по 14 апреля омичи наблюдали «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми ещё предстоит работать».

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Вторую попытку выбрать мэра в Омске предпримут в ноябре, это будет делать уже новый состав горсовета, выбранный по итогам единого дня голосования-2017. До этого момента городом продолжит руководить Вячеслав Двораковский.

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Экспертные комментарии о том, каким был город Омск при Вячеславе Двораковском, читайте в материале ИА REGNUM «Омск — «город, который пришёл в полный упадок».

Загадочное исчезновение горячего водоснабжения

В Омске разразился скандал — от горячего водоснабжения оказались отключены потребители четырёх котельных: в Старом Кировске, на Левобережье, Московке, в Порт-Артуре.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 июня, в областном правительстве, компания «Газпром межрегионгаз Омск» прекратила подачу газа на котельные потребителей-должников. Просроченная дебиторская задолженность производственных потребителей региональному поставщику газа составила 1 млрд 166,1 млн рублей. Более половины этой суммы (658,8 млн рублей) приходится на долю теплоснабжающих организаций.

Уточняется, что региональный поставщик газа «заранее уведомил недобросовестных потребителей о прекращении подачи топлива на котельные за просроченную задолженность». Но ситуация с неплатежами не изменилась, и ресурсоснабжающая организация отключила должников. Наиболее сложная ситуация, по оценкам областных властей, складывается у муниципального предприятия Омска «Тепловая компания», задолженность которого превысила 262 млн рублей.

«Ситуация по поводу прекращения поставок газа Межрегионгазом, из-за которой в нескольких микрорайонах Омска и в двух поселениях Омского района исчезла горячая вода, известна руководству региона. Отключение должников — крайняя, но вынужденная мера, не имеющая никакого политического подтекста. Региональный поставщик топлива пытается вернуть долги всеми предусмотренными законом методами. В результате от услуг горячего водоснабжения оказались отключены рядовые жители. Правительство Омской области вынуждено вмешаться в эту проблему и взять ситуацию на контроль», — заявил министр строительства и ЖКХ Омской области Владимир Стрельцов.

В облправительстве отметили, что 23 июня состоялось оперативное совещание по этой проблеме. И. о. руководителя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Тараненко сказал, что муниципальному предприятию Омска «Тепловая компания» поручено совместно с ТГК-11 и Межрегионгазом урегулировать спор и составить график реструктуризации задолженности. Ситуация должна проясниться к понедельнику, 26 июня. Восстановить подачу горячей воды в жилые дома омичей обещали «в ближайшее время».

«По сведениям руководителя ПО «Полет», горячая вода жителям подаётся, теплоисточник работает на резервном топливе. Потребители ОАО «ТГКом» также продолжают получать горячую воду. Потребителям ООО «Малая генерация» уже возобновлена подача газа по требованию надзорных органов, здесь горячая вода тоже будет. Компания «СТМ» заявила, что в п. Горячий Ключ и п. Ростовка в Омском районе подача горячей воды будет возобновлена в понедельник», — заверил и. о. руководителя РЭК Владимир Тараненко.

Между тем прокуратура в судебном порядке потребовала возобновить подачу горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома в городе Омске.

В надзорном ведомстве ИА REGNUM сообщили, что в связи с прекращением подачи горячего водоснабжения в восемь многоквартирных жилых домов по улице Крупская в Омске прошла проверка в деятельности ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», ООО «Малая генерация».

Было установлено, что 15 июня 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Омск» в связи с имеющейся задолженностью за поставку газа в размере около 9 млн руб. со стороны ООО «Малая генерация» ограничило подачу газа на котельную организации. В результате было прекращено горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов.

По итогам проверки прокуратура Кировского округа Омска внесла представление руководителю ООО «Малая генерация». Также направлено в суд исковое заявление с требованиями обязать ООО «Газпром межрегионгаз Омск» возобновить подачу газа на котельную ООО «Малая генерация», которое, в свою очередь, должно возобновить подачу тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения.

Кировский районный суд Омска обязал до рассмотрения иска по существу вернуть в дома горячую воду.

Далеко не самые богатые жители Сибири

Новосибирскстат обнародовал информацию о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе в январе — апреле 2017 года. Статистики сообщили ИА REGNUM, что по Сибири этот показатель составил 31 605 рублей.

Омской области среди регионов, имеющих более высокий уровень заработной платы, не оказалось. Более того, Омская область оказалась по этому показателю третьей с конца с размером средней заработной платы 28 111 руб. Меньше средняя зарплата оказалась только в Республике Алтай (23 941 руб.) и Алтайском крае (21 076 руб.).

Самые большие цифры зафиксированы в Красноярском крае (37 388 руб.), Томской (35 713 руб.) и Иркутской областях (35 182 руб.), Хакасии (32 360 руб.), Забайкальском крае (32 162 руб.) и Новосибирской области (31 621 руб.). В Новосибирскстате объяснили, что это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

Напомним, индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в мае 2017 года составил 100,3 процента. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, цены на продовольственные товары в среднем повысились на 0,4 процента. На непродовольственные товары зарегистрировано как снижение, так и повышение цен. Средний уровень цен в сфере услуг в мае вырос на 0,3 процента.