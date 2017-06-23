Бишкек, 23 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. По мнению генерал-майора, первая причина, по которой невозможно отправить киргизстанцев в Сирию — отсутствие необходимых соглашений страны с Сирией.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВС Киргизии на Параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года

«Бишкек не состоит в военных союзах с Сирией и не подписывал никаких двухсторонних обязательств. Если же мы предполагаем, что эта идея будет реализована по линии ОДКБ, то она заранее обречена на провал. Устав Организации допускает военное участие стран-союзников только на территории государств, входящих в этот блок. Кроме того, такое серьезное решение, должно быть одобрено парламентами России и Киргизии», — отмечает бывший сотрудник спецслужб.

Второй причиной Медетбеков назвал «невозможность Киргизии повлиять на конфликт в Сирии».

«Военный потенциал страны не отвечает стандартам крупных держав, участвующих в борьбе в Сирии. Единственная поддержка, которую может оказать Бишкек в такой ситуации — проявить солидарность с союзниками и поддержать их позицию по этому вопросу. Пожалуй, единственный вариант, который при множестве оговорок может быть реализован — это отправка миротворческой миссии с участием киргизстанцев. Но и тут есть свои сложности», — подчеркнул он.

Третья причина, озвученная собеседником редакции — форма подачи этой идеи.

«Отправка военных из Киргизии в Сирию — это мнение-инициатива одного российского депутата. За ним не стоит президент, премьер-министр или Государственная Дума. Возможно, конечно, что такой информационный вброс — это своеобразная «разведка боем», которая будет иметь неожиданное продолжение в виде реальных действий, но об этом говорить еще рано», — считает Медетбеков.

По словам эксперта, люди, которые пытаются связать два события — инициативу депутата и списание Россией киргизстанского государственного долга — «профаны, которые политизируют каждое слово».

«Они не понимают происходящего, не нужно пытаться найти двойной смысл там, где его нет. Ни о каком покушении на суверенитет Киргизии не идет речь, и уж тем более никто не заставляет страну принимать участие в войне», — подытожил Артур Медетбеков.