Москва, 23 июня, 2017, 17:07 — ИА Регнум.

«Мы ждем от заседания международного организационного комитета рекомендаций и предложений, у нас осталось еще некоторое время. Основная программа Всемирной федерацией демократической молодежи согласована, двигаемся в рамках подготовки к этой программе», — сказал Сергей Кириенко на второй встрече Международного организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая проходит в Москве.

Fadm.gov.ru Участники фестиваля

Он отметил, что по итогам проходящего заседания Международного организационного комитета могут появиться дополнительные идеи и предложения.

«Будем рады оказать содействие в их реализации», — цитирует ТАСС слова Сергея Кириенко.

«Ожидаем, что проведение такого фестиваля даст нам серьезную связь между историей фестивалей 1957, 1985 года и 2017 годом. А самое главное, также как и в предыдущих фестивалях, будет уникальная возможность выстраивания диалога и настоящей дружбы между тысячами молодых людей из разных стран мира», — добавил он.

Сергей Кириенко подчеркнул, что ключевую роль в подготовке фестиваля ведет Национальный подготовительный комитет РФ, который сформирован молодежными организациями.

«Организация молодежного фестиваля — это задача молодежи, наша задача, как представителей органов власти — оказать содействие, помочь скооринировать, потому что мы ожидаем большего количества гостей», — подчеркнул Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, фестиваль молодежи и студентов — событие, определяющее будущее его стран-участниц и мира в целом.

«Самое главное в ВФМС — это возможность выстраивания диалога и установления дружеских отношений между молодыми людьми из разных стран мира, так как такие мероприятия определяют будущее всего мира, — сказал он. — Поскольку 20 тыс. молодых участников, которые соберутся в Сочи в октябре, через небольшой срок будут принимать решения, связанные с судьбой каждой отдельно взятой страны, а впоследствии ‑ и с судьбой мира».

«Задача оргкомитета, созданного по инициативе президента РФ… помочь скоординировать процессы, а всей непосредственно подготовкой фестиваля занимаются Организационный комитет ВФМС-2017, а также представители национальных подготовительных комитетов из 25 стран мира», — добавил первый заместитель главы администрации президента.

Кириенко также поблагодарил Всемирную федерацию демократической молодежи за возможность вновь провести фестиваль в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из 183 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также «развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».

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