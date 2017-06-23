Бишкек, 23 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В 2016 году органы прокуратуры Киргизии возбудили 812 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности. Об этом заявил заместитель главы Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Мирлан Ашырбаев, выступая на ведомственном совещании.

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По его словам, ущерб, нанесенный коррупционерами государству, достиг почти 506,7 млн сомов (444,47 млн рублей по текущему курсу), возместить при этом удалось более 197,69 млн (свыше 173,41 млн рублей).

Также представитель Генпрокуратуры отметил, что до суда в минувшем году были доведены 348 подобных уголовных дел, на стадии расследования по-прежнему остаются еще 160 дел.

В январе — марте 2017 года при участии прокуратуры были возбуждены 119 уголовных дел, 1 дело уже передано в суд, а по остальным продолжаются следственные действия. Суммой выявленного ущерба превысила 27,99 млн сомов (более 24,55 млн рублей), возмещено около 0,8 млн сомов (0,7 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, наиболее часто коррупционные преступления совершают сотрудники органов местного самоуправления, а также работники правоохранительных ведомств. При этом самыми распространенными являются злоупотребления должностным положением, присвоение и растрата вверенного имущества, а также вымогательства взятки.

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