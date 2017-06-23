Севастополь, 23 июня, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Севастопольский детский лагерь «Ласпи», расположенный Южнобережной зоне города, 23 июня принял первую смену детей. На реконструкцию лагеря, пустовавшего в течение двух лет, израсходовано 75 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Севастополя

Во вторую смену детский лагерь в Ласпинской бухте принял 199 одаренных детей, в четвертую смену планируется принять 100 детей из социально уязвимых групп. Ожидается, что после завершения реконструкции лагеря, в следующем сезоне, лагерь станет круглогодичным и в нем могут отдыхать 1500 детей в год.

На первый этап ремонтных работ из бюджета города было выделено 75 млн рублей. На второй этап реконструкции правительство РФ из резервного фонда выделило 280 млн рублей, поддержав инициативу местных властей по возрождению лагеря.

«Эти средства позволят нам отремонтировать зимние четырехэтажные корпуса, привести в порядок коммунальную инфраструктуру лагеря, после чего мы сможем увеличить количество детей в каждой смене до 600 человек и сделать отдых в нем круглогодичным», — подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Круглогодичный «Детский санаторно-оздоровительный центр «Ласпи» расположен в Ласпинской бухте в Южнобережной зоне Крыма в черте Севастополя. Лагерь был закрыт в октябре 2015 года, из-за абсолютной негодности сетей водоснабжения, канализации и электросетей».

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Вместе с тем, Севастополь отказался от детского лагеря в поселке Форос, также расположенный в Южнобережной зоне — вскоре после того, как через суд комплекс из двух лагерей был возвращен городу. Депутаты заксобрания безуспешно пытались остановить передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство Севастополя безвозмездно передало в собственность ФКУ «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел РФ имущественный комплекс «Береговое» на ЮБК.

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