Буэнос-Айрес, 23 июня, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Парламентская фракция партии «Фронт за победу» (Frente para la Victoria — FPV) выступила с требованием возбудить уголовное дело в отношении действующего президента Аргентины Маурисио Макри.

Diariolareforma.com.ar Маурисио Макри

Аргентинский лидер подозревается в мошенничестве с долгосрочными (срок погашения — 100 лет) долларовыми государственными долговыми обязательствами. 26 депутатов фракции считают еще трех министров нынешнего состава правительства, помимо Макри, причастными к мошенническим операциям с бондами и требуют привлечь их к ответственности вместе с президентом. Саму же операцию считают «угрожающей гибелью государству», информирует аргентинское издание Página12.

«Мы обязаны установить ограничения для подобных серийных госзаимствований, если не хотим, чтобы наша страна полностью перешла под внешний контроль, — сказал, комментируя подачу заявления его инициатор депутат Дарио Мартинес. — И дело здесь не в сроках погашения, а в том, что процентная ставка кредита необоснованно высока, что подталкивает к мысли о нечистоплотности участников сделки. В особенности, с аргентинской стороны. Государство берет в долг $2,750 млрд на сто лет под 7,9% годовых. То есть, в течение 13 лет Аргентина гасит основную сумму долга, а оставшиеся 87 лет просто плати с нее проценты займодавцу».

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Партия «Фронт за победу» была основана политиками Нестором Киршнером и Кристиной Киршнер в момент, когда первый из них находился в должности президента страны (2003 — 2007). После смерти Нестора партию возглавила Кристина Киршнер, сменившая в 2007 году мужа на посту лидера нации.

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