Донецк, 23 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В Шахтерском районе (ДНР) на мемориальном комплексе «Саур-Могила» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец и и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков проверили ход строительства часовни. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Фото: пресс-служба Совмина ДНР

«Минстрой выполняет поручение главы республики по строительству часовни на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Есть поручение закончить все работы ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Для подрядчика мы установили более ранние сроки сдачи объекта. Сегодня мы приехали проверить ход работ. Видим, что работа здесь кипит и, в принципе, все идет по графику. Мы остались довольны увиденным», — сказал Наумец.

Отмечается, что на объекте трудится до 20 человек. Ведутся облицовочные и кровельные работы, проводится благоустройство прилегающей площадки.

По словам донецкого архитектора Владимира Ануфриенко, возводимая часовня станет составной частью восстанавливаемого мемориала: «Этот объект — первая очередь восстановления. Проект часовни выполнен в традициях церковного православного зодчества».

Архитектор рассказал, что в часовне планируется сделать небольшой алтарь, внутри здания будут стоять подсвечники для того, чтобы верующие люди могли поставить поминальные свечи. Фасад украсит мозаичная икона.

Генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Денис Кузнецов напомнил, что в 2017 году мемориальному комплексу исполняется 50 лет. «Саур-Могила — это святое место не только для ополченцев, но и для всех жителей нашей республики. Это будет первое капитальное строительство после разрушения мемориального комплекса. Очень символично, что часовня будет открываться ко Дню освобождения Донбасса», — добавил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года в Шахтерском районе, в районе кургана Саур-Могила, шли ожесточенные бои между украинскими войсками и армией ДНР. Во время сражений ВСУ применяли боевую авиацию, а ДНР — системы ПВО. Также в боях был задействован широкий спектр артиллерии и бронетехники. В результате ведения боевых действий мемориальный комплекс (стела и монумент солдата) был полностью уничтожен.