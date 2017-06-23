Анапа, Краснодарский край, 23 июня, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Востребованность российского газа на рынке растет. Только в Турции поставки голубого топлива из РФ составляют сегодня 53% всего импортируемого топлива. Об этом сегодня, 23 июня, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время церемонии стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». На мероприятии присутствовал и президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Миллер на судне-трубоукладчике Pioneering Spirit

Миллер обратил внимание на то, что за первые полгода 2017 года поставки российского газа в Турцию увеличились уже на 2,63 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Высокий спрос на российский энергоноситель заметен в Европе: с начала года поставки сюда увеличились на 10,5 млрд кубометров.

«В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют», — подчеркнул глава «Газпрома».

Так, больше всего спрос увеличился в Австрии и составил 77,5%. На втором месте по темпам роста спроса — Сербия (на 47%), далее Венгрия (на 31%). В Турции спрос увеличился на 26%, в Болгарии — на 14%, в Греции — на 12%.

Миллер отметил, что все работу по строительству и эксплуатации газопровода будут проводить в строгом соответствии в самыми современными международными экологическими нормами и правилами. «Турецкий поток» обеспечит еще более надёжные продажи газа по трубопроводу.

На церемонии начала работ по укладке глубоководной части газопровода Миллер также сообщил, что первая нитка «Турецкого потока» будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторая — в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин прибыл на трубоукладочный корабль Pioneering Spirit, ведущий прокладку газопровода. Президент наблюдал за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Это фактически символизирует завершение строительства мелководной части проекта и начало работ на глубине Черного моря. Позднее Путин сообщил в ходе телефонного разговора турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану о начале работ по прокладке глубоководного участка газопровода. В разговоре Путин сказал, что стороны активно и эффективно взаимодействуют по вопросу реализации проекта.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия может поставлять газ через Турцию в Южную и Юго-Восточную Европу, со стороны государств этого региона есть такая заинтересованность. При этом Путин заверил Эрдогана, что в случае организации таких поставок российская сторона достойно представит и интересы Анкары, поскольку в этом случае интересы обеих стран полностью совпадают.

Предстоит согласовать еще несколько вопросов. Это точка входа газопровода, проход по турецкой территории и вопросы соблюдения экологической безопасности. Глава РФ подчеркнул, что если проект будет реализовываться теми же темпами, то выполнить все планы, безусловно, удастся.

Напомним, что согласно проекту, «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток по 15,75 млрд кубометров каждая и пролегать по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для Турции, вторая — для поставок российского газа через турецкую территорию в европейские страны. Обе нитки строит South Stream Transport B.V. вместе с швейцарской компанией Allseas Group.

В интервью телеканалу «Россия 24» Миллер также заявил, что «Газпром» получает предложения о продолжении черноморской магистрали «Турецкий поток» в Европе. При этом ранее сообщалось, что «Турецкий поток» может выйти как в Греции, так и в Болгарии. Миллер сказал, что по этому вопросу нет эксклюзивности. Работа с заинтересованными сторонами будет продолжаться, так как предварительные соглашения с компаниями уже подписаны.