Калуга, 23 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум.

484 выпускника Калужской области получили золотые медали в 2017 году. Наибольшее число медалистов обучались в Калуге, Обнинске, Малоярославецком, Дзержинском, Боровском, Людиновском и Кировском районах. Они завершили освоение программ среднего общего образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили оценки «отлично» по всем учебным предметам, сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Калужской области Чествование золотых медалистов

«Мы вами гордимся. Только одному из десяти выпускников школ области удалось добиться таких результатов. Это ваш первый настоящий успех в жизни! Прогресс зависит от людей не только талантливых, но и трудолюбивых. Если вы и в дальнейшем будете также настойчиво трудиться, то обязательно станете успешными людьми», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии вручения выпускникам медалей «За особые успехи в учении».

Анатолий Артамонов напомнил, что выпускники, получившие в результате сдачи ЕГЭ 250 и более баллов и выбравшие для обучения калужские вузы, будут получать от области дополнительную стипендию. Губернатор выразил надежду, что в будущем большинство выпускников продолжат карьеру в регионе, подчеркнув, что области нужны квалифицированные специалисты самых разных направлений — учителя, врачи, инженеры, архитекторы и экономисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском регионе было 472 золотых медалиста.