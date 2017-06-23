Каждый десятый калужский выпускник стал золотым медалистом
Калуга, 23 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум.
484 выпускника Калужской области получили золотые медали в 2017 году. Наибольшее число медалистов обучались в Калуге, Обнинске, Малоярославецком, Дзержинском, Боровском, Людиновском и Кировском районах. Они завершили освоение программ среднего общего образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили оценки «отлично» по всем учебным предметам, сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM.
«Мы вами гордимся. Только одному из десяти выпускников школ области удалось добиться таких результатов. Это ваш первый настоящий успех в жизни! Прогресс зависит от людей не только талантливых, но и трудолюбивых. Если вы и в дальнейшем будете также настойчиво трудиться, то обязательно станете успешными людьми», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии вручения выпускникам медалей «За особые успехи в учении».
Анатолий Артамонов напомнил, что выпускники, получившие в результате сдачи ЕГЭ 250 и более баллов и выбравшие для обучения калужские вузы, будут получать от области дополнительную стипендию. Губернатор выразил надежду, что в будущем большинство выпускников продолжат карьеру в регионе, подчеркнув, что области нужны квалифицированные специалисты самых разных направлений — учителя, врачи, инженеры, архитекторы и экономисты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском регионе было 472 золотых медалиста.