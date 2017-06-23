Прага, 23 июня, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Бывшая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп, которая отказалась занять пост посла США в Чехии, разгневала президента Чехии Милоша Земана. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил сам глава государства.

Christopher Peterson Ивана Трамп

«Я был попросту разъярен», — заявил Земан.

Президент Чехии добавил, что Ивана Трамп, ранее активно добивавшаяся поста посла США в Чехии, «трусливо уходит от ответственности» по отношению к родной стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ивана Трамп родом из Чехии, ее девичья фамилия — Зельничкова. Она вышла замуж в 1977 году, а в 1992 развелась с Трампом. О своём желании работать в Чехии послом США женщина сообщила в интервью газете New York Post.

Читайте также: Президент Чехии одобрил намерение бывшей жены Трампа стать послом США