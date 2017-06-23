Москва, 20 августа, 2012, 18:53 — ИА Регнум. 21 августа в Институте философии Российской академии наук в Москве состоится лекция одного из самых известных современных философов - Славоя Жижека , на тему "Возможно ли сегодня оставаться гегельянцем?" Лекции словенского интеллектуала будет предшествовать вступительное слово другого видного философа, Младена Долара . Организация программы, состоящей из серии лекций и круглых столов в Москве и Санкт-Петербурге - совместная образовательная инициатива Славоя Жижека, Младена Долара и рабочей группы "Что делать?", по приглашению которой словенские мыслители приезжают в Россию. "Это своего рода "краткий курс" диагностики и критики идеологии, с необходимым и неизбежным экскурсом в философию в той мере, в которой она продолжает вскрывать основные механизмы и инстанции производства того, что мы называем нашей реальностью", - отметили организаторы. На сайте Института и на странице ИФ РАН в социальной сети Facebook будет организована видеотрансляция лекции.

Отметим, что 20 августа в Государственном центре современного искусства проходит лекция Жижека "Почему психоанализ важен как никогда" и выступление Долара под названием "Офицеры, служанки и трубочисты". А 22 августа философы прибудут в Санкт-Петербург, где в Европейском Университете Долар прочитает лекцию "Что такое атом, если он вообще существует?", а Жижек выступит на тему "Добро пожаловать в пустыню пост-идеологии".

Славой Жижек и Младен Долар - основатели легендарной "Люблянской школы психоанализа", одним из главных результатов работы которой является радикальный и во многом провокативный синтез критики идеологии неолиберального капитализма с теоретическим психоанализом Лакана, немецкой классической философией и современной теорией.