Знаменитый философ Славой Жижек выступит с лекциями в Москве и Петербурге
Москва, 20 августа, 2012, 18:53 — ИА Регнум. 21 августа в Институте философии
Отметим, что 20 августа в Государственном центре современного искусства проходит лекция Жижека "Почему психоанализ важен как никогда" и выступление Долара под названием "Офицеры, служанки и трубочисты". А 22 августа философы прибудут в Санкт-Петербург, где в Европейском Университете Долар прочитает лекцию "Что такое атом, если он вообще существует?", а Жижек выступит на тему "Добро пожаловать в пустыню пост-идеологии".
Славой Жижек и Младен Долар - основатели легендарной "Люблянской школы психоанализа", одним из главных результатов работы которой является радикальный и во многом провокативный синтез критики идеологии неолиберального капитализма с теоретическим психоанализом Лакана, немецкой классической философией и современной теорией.