Нью-Дели, 23 июня, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Высокопоставленный сотрудник полиции подвергся линчеванию в индийском штате Кашмир, сообщает 23 июня Anadolu.

Разгон сепаратистов в Кашмире

По словам очевидцев, заместитель суперинтенданта полиции Мохаммед Аюб Пандитх находился в толпе людей в штатской одежде. Он был замечен, когда делал фотографии.

Начальника полиции штата Джамму и Кашмир С.П. Вайда подтвердил факт убийства Пандитха.

«Когда люди попросили его объяснить, что он делает. Полицейский достал пистолет и открыл огонь по людям, три человека получи ранения», — пояснил очевидец.

Полиция выстрелами рассеяла толпу, но Пандитх уже был мертв. Линчевание осудил глава сепаратистов Кашмира Мирваиз Умар Фарук, назвав его «противоречащим исламу».

Напомним, Кашмир разделен между Индией и Пакистаном с 1947 года. На индийской стороне проживают преимущественно мусульмане, что приводит к регулярным стычкам местного населения с правоохранительными службами. Обстановка остается напряженной.