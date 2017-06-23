Луганск, 23 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Прибыли иностранные военнослужащие в форме НАТО с радиоэлектронным оборудованием в Донбасс, сообщает 23 июня Луганский информационный центр со ссылкой на МВД Луганской Народной Республики (ЛНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Читайте также: ЛНР: В рядах ВСУ воюют арабские наемники

По данным ведомства, об американских военных в бело-серой форме НАТО, называющих себя «волонтерами», сообщил на горячую линию житель Попасной, которая находится под контролем Украины.

По словам жителя города, иностранцы имеют при себе металлические чемоданы и ящики, в которых военные переносят радиоэлектронное оборудование. В работу его пока не запустили, поскольку от 220 вольт оборудование работать не может — военные ожидают партии преобразователей напряжения.

Читайте также: Военный Донбасс: Украина увеличивает численность иностранных наёмников

Напомним, по данным ЛНР, ряды ВСУ регулярно пополняются наемниками из различных стран. Так, в конце мая в Донбасс были переброшены около 45 наемников из арабских стран, а в начале июня в зону ведения боевых действий прибыли сотни иностранных военных из Грузии, Прибалтики и Польши.