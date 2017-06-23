Севастополь, 23 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Сотрудники севастопольского центрального конструкторского бюро «Черноморец» обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением посетить ГУП ЦКБ во время рабочей поездки в Крым и Севастополь. Об этом говорится в открытом письме трудового коллектива, распространенном 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Поездка президента в Севастополь и Крым запланирована на 24 июня.

Светлана Иванова ИА REGNUM Здание ЦКБ «Черноморец»

«Просим вас посетить в Севастополе госпредприятие «ЦКБ «Черноморец». Чиновники правительства Севастополя вместо передачи нас в федеральную собственность и загрузки работой уничтожают рейдерским захватом наших активов путем присоединения к фиктивно существующей структуре. Решение о передаче госпредприятия «ЦКБ «Черноморец» в федеральную собственность не выполняется с 2015 года. Уничтожается единственное ЦКБ по переоборудованию, модернизации и ремонту кораблей и подводных лодок ВМФ на юге России», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня правительство Севастополя включило ЦКБ «Черноморец» в состав госпредприятия «Севастопольский морской завод». Работники предприятия уверены, что «присоединение» приведет к фактической ликвидации ЦКБ и нарушению трудовых прав предприятия.

Члены профсоюза постановили предложить Овсянникову приостановить действие документа и оставили за собой право участвовать в акциях протеста, если глава Севастополя не смягчит свою позицию.

Однако после заявления о проведении протестного митинга 15 июня, сотрудники отказались от этой идеи после посещения предприятия вице-губернатором.

Сообщается, что по поручению главы Севастополя Дмитрия Овсянникова начальник Главного контрольного управления издал 19 июня распоряжение о назначении плановой проверки госпредприятия ЦКБ «Черноморец».

24 июня, как планируется, Владимир Путин совершит плановую поездку в Севастополь и Крым. Известно, что в программе визита, в частности, — посещение детского центра «Артек».