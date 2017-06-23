Лондон, 23 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Пожар в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне спровоцировал неисправный холодильник. Об этом сообщила представитель Скотланд-Ярда Фиона Маккормек, передает 23 июня Sky News.

ChrisO Штаб-квартира полицейского учреждения в Англии Новый Скотланд-Ярд

Сотрудник полиции пояснила, что речь идет о холодильнике модели FF175BP фирмы Hotpoint. Она добавила, что пожар, таким образом, не является преднамеренным.

Маккормек отметила, что департамент энергетики британского правительства взаимодействует с компанией-производителем, полиция же активно работает вместе с департаментом. Производитель уже приступил к экспертизе модели.

Также Маккормек призвала всех жителей города, располагающих какими-либо сведениями, фото и видеоматериалами с места трагедии, передавать их полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24-этажное жилое здание Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне вспыхнуло в ночь на 14 июня. В доме находилось 120 квартир, проживать в которых могли до 600 человек.

Очаг возгорания находился в одной из квартир, при этом пламя быстро распространилось по зданию, заблокировав жильцов верхних этажей. Дом был построен в 1970-х годах и, предположительно, не был оборудован системой пожаротушения.

По последним данным, погибли 58 человек, несколько пострадавших остаются в больницах.

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