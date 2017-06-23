Анапа, Краснодарский край, 23 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин побывал на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Краснодарском крае, откуда он дал символический старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает в пятницу, 23 июня, пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Глава российского государства на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit дал символический старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин во время посещения Краснодарского края также провел рабочую встречу с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Турецкий поток» строится из Анапского района (Краснодарский край) в западную часть Турции. Газопровод будет проходить по дну Черного моря.

В октябре 2016 года между Москвой и Анкарой был подписан договор на прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд м³. Строительство морской части полностью берёт на себя российская сторона, сухопутной части — турецкая.

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