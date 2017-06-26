Москва, 27 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Антарктида богата ресурсами. Судя по данным, полученным исследователями, подо льдом скрываются нефть, алмазы и другие полезные ископаемые. И даже сами льды представляют немалую ценность, ведь в них заключено 70% всей пресной воды нашей планеты. О том, каковы перспективы хозяйственного освоения Антарктиды, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

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Договор об Антарктиде, подписанный в 1959 году, запрещает военную деятельность на территории ледяного континента. А в дополнение существует Мадридский протокол, который гласит о запрещении добычи полезных ископаемых, превращая, таким образом, Южное Заполярье в территорию научных исследований и заповедник. Срок Мадридского договора истечет в 2048 году. Но продолжающийся глобальный кризис подогревает и слухи о досрочном прекращении договора, направленного на защиту окружающей среды.

Богатства, скрытые под южными льдами манят к себе все сильнее. В момент подписания Договора об Антарктике свои претензии на владение частью белого материка зафиксировали Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили. И два государства претендовали на момент подписания на всю территорию Антарктиды. Это США и СССР, — современной России разговор об освоении Антарктиды предстоит продолжать. Обе страны считают себя первооткрывателями континента, что только добавляет интриги в борьбу за исторический приоритет.

Какими путями пойдет развитие этого международного соревнования и каковы шансы России не упустить свою долю, читайте в статье: Когда начнётся раздел Антарктиды?

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