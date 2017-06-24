Москва, 24 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Операция США в Сирии, все менее походящая на заявленную борьбу с экстремизмом, продолжает пополнять список экстремистских действий самих американских «миротворцев». Теперь к их деяниям прибавился сбитый самолет вооруженных сил сирийского правительства. Что повлекут за собой враждебные сирийскому народу действия ВВС США, и какие перспективы ожидают ближневосточный регион в случае беспрепятственного продолжения американских агрессивных действий, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Чем дальше заходит уже ставшая недоброй традицией политика замалчивания американских ударов по тактическим союзникам России, тем наглее ведут себя «наши заокеанские партнеры». Количество убитых гражданских лиц и беженцев, ставшее следствием ударовамериканской авиации, продолжает расти. Даже чиновники ООН, которые зачастую избегают критических замечаний в адрес Вашингтона, были вынуждены сообщить репортёрам New YorkTimes, что 14 июня в результате атаки американских ВВС по сирийской Ракке «были убиты сотни гражданских лиц», «около 160 тысяч человек покинули свои дома».

На этом ужасающем фоне Турция опять ищет лазейки, позволяющие вернуться под эгиду США. Теперь такая возможность предоставлена турецким военным в Катаре, где пройдут американо-катарские учения. Тем временем Иран ударил тактическими баллистическими ракетами по поддерживаемым США экстремистским силам в районе Дейр-эз-Зор. Таким образом, стала яснее обозначаться иранская цель в затянувшемся конфликте. Ей является выход к Восточному Средиземноморью через территорию Сирии, для чего Ирану требуется взять под контроль весь район железной дороги «Тегеран — Хамадан — Сенендедж», строительство который финансируется Китаем с ноября 2014 года. Судя по всему, США приложат максимальные усилия, чтобы не допустить осуществления иранского плана. Каковы при данных обстоятельствах интересы России?

Читайте подробности в статье: Наперекор России: США перекрывают Ирану «курдский коридор» на Латакию

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