Баку, 25 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как продвигаются переговоры и какие проблемы, препятствующие взаимопониманию, обнаруживаются на текущем этапе, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Сопредседатели МГ ОБСЕ посетили Азербайджан после аналогичного визита в Армению и НКАО. Состоявшиеся переговоры включали в себя вопросы урегулирования конфликта и отношения к имеющим место инцидентам, происходящим на передовой. Важным является тот факт, что в переговорах принимает участие представитель Степанакерта, хотя юридически оформление результатов и имеет двусторонний формат Армения — Азербайджан при посредничестве МГ ОБСЕ. Присутствие на переговорах представителя Степанакерта показывает понимание сопредседателями Минской группы важность его включения и осведомленности.

С другой стороны, к недостаткам процесса можно отнести то, что формально Степанакерт не представлен как сторона переговоров в результирующих документах. Описанная аномальная ситуация вполне может стать препятствием на пути плодотворного достижения договоренностей. Поддержку такой точки зрения можно обнаружить и в заявлении американского представителя МГ ОБСЕ, призвавшего «дальше продвигать Мадридские принципы», которые фиксируют определенный статус Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона на данном этапе прикладывает максимальные усилия, чтобы увести переговоры в сторону от обсуждения мадридских принципов, выдвигая все новые предложения по пересмотру сложившийся ситуации и обвиняя Армению в нарушении перемирия.

Можно задаться вопросом — почему в таком случае именно Баку препятствует проведению в жизнь программы расширенного мониторинга, предварительно одобренную большинством участников переговоров?

Читайте подробности в статье: Алиев и Саргсян за продолжение переговоров по Карабаху. Что дальше?

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