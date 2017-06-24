Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, в Большом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоялся гала-концерт звезд мирового балета «Петипа и Новое время: революционная перезагрузка», приуроченный к 200-летию основоположника русского балетного театра Мариуса Петипа и 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы

Мариус Петипа учился балетному искусству у своего отца, французского артиста балета и балетмейстера Жана-Антуана Петипа. В Россию хореограф приехал в 1847 году по приглашению властей. Его дебют на русской сцене состоялся в Петербургском Большом театре. В дальнейшем Петипа работал как солист балета, педагог, а позже балетмейстер. Его творческое наследие сыграло большую роль в судьбе русского балета, ведь именно с именем Мариуса Петипа связано понятие «петербургской балетной школы».

Культурная революция, последовавшая за Октябрьской, внесла свои изменения в театральное искусство и сформировала эстетику балетного театра советской эпохи. И все же хореография Мариуса Петипа осталась незыблемой, более того сделала Петербург одним из самых почитаемых мировых балетных центров.

«Хореография Петипа — это культурный феномен и национальное культурное достояние России, — говорит Елена Боканева, один из организаторов гала-концерта. — Вот уже более 200 лет балетные постановки Петипа живут на российской и мировой сцене. Октябрьская революция породила взрыв в культурной среде России, возникли новые формы и течения в художественном творчестве. Культурная революция октября 1917 года принесла новую патетику и новую эстетику, новое идейное содержание в театр, живопись, музыку, поэзию и литературу. Перезагрузила художественную мысль. Породила новое поколение гениальных творцов. И гениальные художники, режиссеры, поэты и писатели создали поистине шедевры в пост-революционную эпоху.

На фоне всего этого бурного революционного расцвета в искусстве пост-революционной России интерпретации балетных постановок Петипа не вызывали диссонанса, а несли гармонию и красоту. Как вечная «не ускользающая красота». Как «культурный мост эпох».

В программу концерта были включены отрывки из знаковых балетов хореографа, вошедших в «золотой фонд» русского классического балетного искусства: «Жизель», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Пламя Парижа», «Баядерка», а также танцы в оперных постановках и сцены из опер.

На сцене выступили мастера мирового балета: Екатерина Борченко, Александра Тимофеева, Ксандер Париш, Андрей Баталов, Анастасия Гончар и выпускники Академии русского балета им. А.Я.Вагановой.