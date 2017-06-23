Киншаса, 23 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Совет по правам человека при ООН открыл 23 июня расследование убийств прочих зверств в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает Reuters.

ООН (Крокодил 1951 07 )

Саммит в Женеве в составе 47 членов принял резолюцию, представленную африканскими странами, по поводу начала следствия в отношении преступлений, нарушающих права человека в ДРК.

Резолюция также призывает президента ДРК Жозефа Кабилу оказать содействие в проведении расследования.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейни приветствовал подобное решение Совета.

«Мы полностью поддерживаем международное расследование инцидентов нарушения прав человека в ДРК, надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Хусейни.

Напомним, в провинции ДРК Касаи с августа 2016 года продолжаются кровопролитные столкновения между повстанцами и правительственными войсками. 22 июня, по свидетельствам местных активистов, здесь были убиты по меньшей мере 12 человек.