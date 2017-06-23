Ярославль, 23 июня, 2017, 14:50 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области городской суд вынес приговор директору ОАО «Управляющая компания», депутату муниципального совета Сергею Ситникову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре города Рыбинска.

Rybinsk.ru Муниципальный совет Рыбинска

Сергей Ситников признан виновным, приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей и амнистирован в зале суда в связи с амнистией, объявленной к 70-летию Победы. Штраф выплачивать ему не придется, судимость с него снята.

Ситников обвинялся в злоупотреблении служебным положением при расчетах с МУП «Теплоэнерго» в период с 2012 по 2014 год. По мнению правоохранительных органов, своими действиями нанес ущерб рыбинской теплоснабжающей организации в размере более 33 млн рублей.

Следствие посчитало, что деньги, собираемые Управляющей компанией с граждан по квитанциям ЖКХ, не передавались ресурсоснабжающей организации, а использовались на другие цели — оплату за обслуживание лифтов, уборку жилого фонда и так далее.

Подсудимый свою вину так и не признал. Сергей Ситников был избран депутатом муниципального совета города Рыбинска в сентябре 2013 года от партии «Единая Россия», но после возбуждения уголовного дела, Рыбинский городской политсовет ЕР большинством голосов исключил Сергея Ситникова из партии.

Будет ли он лишен депутатских полномочий, неизвестно. В муниципальном совете затруднились ответить на этот вопрос. Аналогичная ситуация в начале года была с депутатом Ярославской облдумы Виктором Тамаровым, но он сам написал заявление об отставке.