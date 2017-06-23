Москва, 23 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Писатель, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич считает, что Украину необходимо дерусифицировать, выращивая новых людей и нацию. Об этом она заявила в беседе с пранкером, представившимся министром культуры Украины Евгением Нищуком, передают «Вести».

Виктор Иванов. Плакат СССР. Враг коварен — будь на-чеку! 1945

Разговор был организован Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными под псевдонимами Вован и Лексус. В ходе беседы Алексиевич высказалась о «засилье русского мира», от которого пожелала Украине освободиться, поскорее «встав на ноги», а также отметила, что «вот этот процесс декоммунизации, который у вас (на Украине — прим.) идёт, памятники, всё — чем скорее, тем лучше».

Когда пранкер уточнил, что на Украине необходимо проводить не столько декоммунизацию, сколько дерусификацию, Алексиевич не стала возражать и подчеркнула, что это «очень сложная проблема».

«Я думаю, она может решаться только в новых поколениях. Когда садики, значит… С садиков, всё. Выращивать новых людей и нацию», — заявила Алексиевич.

По её мнению, в России живут голодные озлобленные люди, ослепленные пропагандой.

«То, что делает Россия, это прежде всего разлагает её саму, потому что вы видите, во что они превращаются… В магазине мы как-то там заговорили, простые люди… с какой они ненавистью говорят. Это меня поразило», — отметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также подтвердила высказанные ею в интервью с обозревателем ИА REGNUM Сергеем Гуркиным слова о том, что понимает мотивы убийц Олеся Бузины — по ее словам, она как писатель, «должна понимать и убийц, и жертв».

«Министр» также пригласил Алексиевич в Киев, пообещав встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Писательница с благодарностью приняла приглашение, однако отметила, что у неё очень плотный график и ее ждут в Брюсселе. Не стала отказываться писательница и от поездки в зону АТО.

Алексиевич польстило предложение пранкера о вручении Ордена Небесной сотни. Кроме того, писательница пообещала подумать о награждении медалью Бандеры.

«Я очень благодарна за ваше желание и поддержку. Это, конечно, осложнит мою жизнь. Это ещё раз показывает, что я не отступаюсь от своих убеждений», — подчеркнула Алексиевич.

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Напомним, что интервью Алексиевич, опубликованное ИА REGNUM вызвало большой общественный резонанс. Изначально текст 19 июня был предоставлен в издание «Деловой Петербург», где работал автор интервью Сергей Гуркин, однако редакция приняла решение о том, что оно не будет опубликовано в «ДП» в связи «с несоответствием темы и тона интервью».

После того, как интервью вышло в ИА REGNUM, руководство издания «Деловой Петербург» предложило Сергею Гуркину обратиться к руководству агентства с просьбой снять интервью с сайта. Гуркин не последовал этому совету, после чего был уволен с работы.