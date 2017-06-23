Ярославль, 23 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Кировский районный суд отклонил иск экс-председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина с требованием отменить решение о лишении Зарубина депутатских полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Павел Зарубин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 муниципалитет лишил полномочий депутата на основании представления прокуратуры. В декларации за 2015 год Зарубин не указал право пользования гаражом в гаражном кооперативе. Анонимное заявление об этом поступило в прокуратуру в 2017 году.

Как выяснила прокурорская проверка, Зарубин вступил в гаражный кооператив в 2009 году после смерти отца, так как отец был членом этого кооператива. В 2016 году он из членов ГСК вышел. Адвокаты политика настаивали, что членство в гаражном кооперативе не равняется праву собственности, а сам гараж давно разрушился, и пользоваться им их подзащитный не мог. Также они говорили о малозначительности нарушения и о несоответствии его наказанию.

Представители муниципалитета Ярославля, который является ответчиком, заявляли, что все процедуры по лишению полномочий были соблюдены. Кроме того, звучала информация о том, что в 2016 году Зарубин уступил свое членство в ГСК некому гражданину за сумму около 70 тысяч рублей, фактически продав гараж. Правда, в материалах проверки прокуратуры эта информация не фигурировала.

Заседание суда длилось около полутора часов. По словам источников ИА REGNUM, у судьи не было сомнений в том, что иск будет отклонен. Вероятно, это понимали и адвокаты. Сам Павел Зарубин на заседании не присутствовал. Ранее он заявлял, что не надеется на положительное решение в российских судах и рассматривает их решения как подготовительную фазу для обращения в Европейский суд по правам человека.