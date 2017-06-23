Москва, 23 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Американец Мэтт Митрион не представляет ничего сложного для Федора Емельяненко. Об этом заявил тренер Александр Мичков, неоднократно работавший с российским бойцом, передает 23 июня «Р-спорт».

Sergej Rosov Федор Емельяненко

"Митрион, конечно, по зубам Федору, ничего сложного там нет. Федор и быстрее, и пожестче, и более обучен в ударной технике. Если со здоровьем все нормально, то все должно быть в порядке», — цитирует издание слова Мичкова.

Комментируя перенос поединка, он отметил, что тяжело определить, как это может повлиять на перенос боя.

Напомним, 24 июня в Нью-Йорке состоится бой в рамках организации Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американским спортсменом Мэттом Митрионом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Емельяненко и Митрионом должен был состояться еще 19 февраля в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Однако, незадолго до поединка у 38-летнего американского спортсмена были обнаружены камни в почках, из-за чего бой был отменен.

В своей профессиональной карьере Емельяненко провёл 41 поединок, где одержал 36 побед и потерпел четыре поражения. Один бой был признан несостоявшимся.