Анапа, Краснодарский край, 23 июня, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о начале работ по прокладке глубоководного участка газопровода «Турецкий поток». Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Турецкий поток

Беседа двух лидеров состоялась по телефону. В этот момент Путин находился на борту судна-трубоукладчика, участвующего в строительстве газопровода.

В ходе разговора президент РФ отметил весьма высокий уровень взаимодействия Москвы и Анкары. Он напомнил собеседнику, что соглашение о строительстве газопровода было подписано в 2016 году, а теперь уже стартовали глубоководные работы.

Путин отметил, что в 2018 году, согласно планам, будет готова первая нитка газопровода, вторая нитка должна быть закончена в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава Российского государства прибыл с рабочим визитом на Кубань. Здесь он намеревался лично проконтролировать соединение мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток», а также осмотреть крупнейшее в мире строительное судно «Пиониринг Спирит».

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