Екатеринбург, 23 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Представители общественности передали в прокуратуру Екатеринбурга обращение с просьбой провести проверку в отношении деятельности президентского центра имени Бориса Ельцина «Ельцин-центр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист свердловского отделения всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Артём Брусницын.

Галина Брусницына Общественники передают обращение в прокуратуру

Поводом для обращения стал показ в «Ельцин-центре» 18 июня 2017 года документального фильма со сценами подросткового секса, курения и распития крепкого алкоголя. Возрастные ограничения руководством президентского центра указаны не были и на кинопоказе присутствовали дети младше 12 лет.

Галина Брусницына Обращение в прокуратуру

«На наш взгляд, показ кинопродукции сомнительного содержания несовершеннолетним является не единичным случаем, произошедшим «по недосмотру» руководства «Ельцин-центре», а их целенаправленной политикой в отношении несовершеннолетних», — говорится в обращении.

Также в тексте отмечается, что в «Ельцин-центре» на территории «Галереи современного искусства», вход в которую возможен для посетителей всех возрастов и которую посещают родители с детьми, демонстрируются видеозаписи «перфомансов» Олега Кулика (в том числе «Человек-собака») и другие экспонаты, содержащие откровенные сцены.

«Кроме того, в экспозиции самого музея президента Ельцина широко представлены видеозаписи, аудиозаписи и изображения, способные травмировать детскую психику, а также образцы алкогольной и табачной продукции 90-х годов без предупреждающих надписей о вреде для здоровья. Вход в музей также осуществляется без ограничений по возрасту. Более того, в музее почти ежедневно организуются экскурсии для школьников всех возрастов», — говорится в документе.

Также на территории «Ельцин-центре» действуют несколько кафе, в том числе заведение «Бар Борис», и супермаркет «Перекресток», где осуществляется свободная продажа алкоголя», — сказано в обращении.

При этом общественники не намерены ограничиваться обращением в надзорные органы. Как сообщил Артём Брусницын, соответствующие запросы будут переданы и во властные инстанции, вплоть до администрации президента России.

«Вопрос о том, как в музее Ельцина показана история 90-х годов, насколько это является «инъекцией, разрушающей национальное самосознание детей» — дискуссионный. А вот в том, что детям нельзя показывать развращающие кино, дискутировать не о чем. И если государственный центр, действующий на основании федерального закона, целенаправленно и систематически этим занимается, это должно жестко пресекаться. Естественно, мы не ограничимся обращением в прокуратуру. По сложившейся ситуации есть вопросы к администрации президента, которая является учредителем «Ельцин-центра», к членам попечительского совета, в том числе прио губернатора Евгению Куйвашеву, главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. А также к родственникам первого президента, которые, как мне помнится, называли и его самого, и время его правления «святыми». Развращение несовершеннолетних как-то сложно соотносится со «святостью», не правда ли?» — считает Артём Брусницын.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того как стало известно, что в рамках программы «Шведская модель» при поддержке посольства Швеции, который проходил в Ельцин-Центре 18 июня 2017 года, была показана кинокартина со сценами подросткового секса, курения и распития крепкого алкоголя. При этом на просмотре фильма присутствовали дети, так как не было указано возрастное ограничение.

В самом «Ельцин-центре» подтвердили факт данного инцидента и выразили сожаление в связи с допущенной ошибкой.

«Вся программа сборника фильмов для детей была ошибочно отмечена как программа для аудитории без возрастных ограничений. Между тем фильм «Непокорный» имеет возрастной ценз 13+. Президентский центр Б.Н. Ельцина и шведское посольство, предоставившее фильмы, выражают сожаление в связи с допущенной ошибкой», — сообщили в пресс-службе «Ельцин-центра».

При этом отметим, что российское законодательство не предусматривает возрастного ограничения 13+. После 12+ сразу следует 16+.