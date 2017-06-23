Пермь, 23 июня, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Перми 23 июня региональное отделение партии «Города России» на конференции выдвинуло в качестве кандидата на губернаторских выборы лидера общественной организации «Выбор» Константина Окунева. За него проголосовали шесть из шести присутствовавших делегатов, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

obsidianphotography Шахматы

Напомним, что в этот же день, 23 июня, своего кандидата на выборы выдвинуло и региональное отделение «Справедливой России» — Владимира Аликина. На сегодняшний день в крае шесть выдвиженцев от разных партий: ЛДПР, КПРФ, «Патриотов России», «Единой России», «Справедливой России» и «Городов России». Ожидается, что своего кандидата Олега Хараськина в ближайшее время выдвинет отделение партии «Великое Отечество». Местные эксперты прогнозируют, что этим числом кандидатом избирательная кампания и ограничится.

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Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Людмила Ознобишина, кампания прогнозируется как неконкурентная, максимально скучная и спокойная, несмотря на то, что на этапе заявочной кампании прогнозируется семь кандидатов. Ни один из кандидатов преодолеть самостоятельно муниципальный фильтр не сможет, считает эксперт.

«Насколько я владею информацией, помогать преодолевать муниципальный фильтр краевая администрация планирует только представителям парламентских партий. Во-первых, у них есть задел: порядка 100 подписей депутатов у эсеров, около 80 — у коммунистов, около 40 — у ЛДПР. Им необходимо будет дополнительно помочь собрать разную долю подписей… Понятно, что Константин Николаевич Окунев для фаворита неудобный кандидат. Среди всех кандидатов он самый известный, не считая фаворита гонки Решетникова, чья известность достигает 70%, у Окунева средняя известность по краю около 45%. Рейтинговые показатели намного скромнее. Соотношение «известность и рейтинг» не позволяют быть ему серьёзным соперником», — сказала эксперт.

Вместе с тем она отметила, что выдвиженец от «Единой России» врио главы Пермского края Максим Решетников, его технический кандидат от «Патриотов России» Андрей Степанов и три представителя парламентских партий (Ирина Филатова — КПРФ, Олег Постников — ЛДПР, Владимир Аликин — «Справедливая Россия») могут остаться в кампании. Любой дополнительный кандидат на губернаторских выборах, который будет вести активную избирательную кампанию (пусть она будет носить оппозиционный характер, конструктивный характер, какую-то нишевую кампанию), может поставить под угрозу проведение выборов в один тур.

Также Людмила Ознобишина обратила внимание на то, что сейчас главы муниципалитетов демонстрируют парад лояльности врио губернатора Решетникову. И они считают для себя чёрной меткой, если кто-то из района отдаст свою подпись не тому кандидату. Очень и очень многие главы хотят обеспечить максимальное количество подписей в муниципальном фильтре врио губернатора.

По мнению политконсультанта, Константин Окунев может самостоятельно пройти муниципальный фильтр, но ему надо быть осторожным. Главы муниципалитетов могут устроить провокацию. Сбор подписей должен пройти безупречно и с агитационной, и с юридической точки зрения.

Напомним, ранее политтехнолог Александр Пахолков выразил мгновение, что интригу в кампанию может внести кандидатура Константина Окунева. Правда, позднее, он скептически отнесся к самостоятельной возможности кандидатов прохождения муниципального фильтра.

Напомним, 10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора.