Киев, 23 июня, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Порядка 20 стандартов НАТО введены в систему вещевого обеспечения солдат ВСУ, заявил 23 июня спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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По его словам, стандарты Североатлантического Альянса применяются к военной форме, системам индивидуальной защиты и другому вещевому обеспечению военнослужащих. Спикер добавил, что норма обеспечения полевой формой одежды солдат также была усовершенствована.

Гуцуляк отметил, что в рамках приведения ВСУ к стандартам НАТО постепенно вводится автоматизированная система учета вещей военнослужащих на складах и базах. Помимо этого, Минобороны планирует предоставить солдатам-контрактникам (рядовым, сержантам и старшинам) трехразовое питание за счет государства.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что к 2020 году украинскую армию приведут к стандартам НАТО. По словам помощника министра Юрия Бирюкова, в ближайшие два года будет изменена в соответствии с требованиями альянса оргштатная структура Минобороны.