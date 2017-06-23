Москва, 23 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации будут отстаивать права граждан страны за рубежом, включая ношение георгиевской ленты. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Гвардейская лента — открытка

«Мы (власти РФ) полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением».

Напомним, 22 июня в городе Днепре (Днепропетровск) сотрудники правоохранительных органов оштрафовали женщину, которая была задержана за ношение георгиевской ленты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Верховная рада Украины запретила использовать георгиевскую ленту на территории страны. По мнению украинских политиков, георгиевская лента является символом «пропаганды» и «сепаратизма».

Закон о запрете использования на территории страны георгиевских лент вступил в силу 15 июня.

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