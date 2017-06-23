Ярославль, 23 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области с привлечением представителей ГИБДД проверила состояние автомобильных дорог общего пользования, на которых в 2013—2017 годах проводились работы по строительству, содержанию и ремонту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Яма в Ярославле

Прокурорами Ярославля, Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Первомайского районов Ярославской области, Рыбинским городским прокурором выявлено свыше 200 нарушений законодательства. Для их устранения внесено 30 представлений, направлено 60 исковых заявлений в суд, возбуждено 5 дел об административном правонарушении. В следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 2 материала проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

Прокуратура Ярославля выявила факт предоставления подрядчиком для обеспечения муниципального контракта гарантии банка, лицензия которого была отозвана спустя девять дней с момента заключения контракта. При этом муниципальный заказчик — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля — мер к повторному обеспечению контракта на момент проверки не принимал. И только по представлению прокуратуры Ярославля мэрией города приняты меры, в результате которых подрядчик представил новую банковскую гарантию.

В ходе проверки установлены случаи ненадлежащей приемки работ, отсутствия в муниципальных контрактах условий о размере штрафных санкций за ненадлежащее исполнение, неисполнения подрядчиком обязательств по контрактам и т.д.

«Чаще всего встречался тот факт, что заказчики редко предъявляли претензии по качеству выполненных работ и не требовали от подрядчиков выполнения гарантийных обязательств. И часто выполненные работы принимались без нужной требовательности, что позволяло подрядчикам сдавать недоделанные дороги. Такую комплексную проверку мы проводим впервые, но будем контролировать строительств дорог и впредь», — сказала корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Наталья Новожилова.

Устранение выявленных нарушений поставлено прокурором области на контроль.