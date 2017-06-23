Стратегия-2020 провалена, нижегородские чиновники ищут деньги на новую
Нижний Новгород, 23 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Министерство экономики Нижегородской области заявило о том, что региону пора готовить новую стратегию социально-экономического развития региона. На этот раз срок реализации стратегии ограничивается 2035 годом.
По словам главы Минэкономики Игоря Норенкова, при разработке документа будут учтены ошибки, допущенные при реализации «Стратегии 2020», принятой в 2006 году и реализованной с минимальной эффективностью. Тогда за разработку стратегии развития из областного бюджета заплатили компании «Стратегика» 500 тыс. долларов. Сегодня областные чиновники просят на разработку новой стратегии 50 млн рублей.
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Как сообщает КоммерсантЪ, документ планируется разработать до конца декабря и в 2018 году начать его поэтапную реализацию с учетом предложений Минэкономразвития РФ.
Выступая перед депутатами областного парламента Норенков отметил, что за минувшие 11 лет экономика Нижегородской области претерпела изменения и теперь необходимо пересмотреть стратегические приоритеты: «Сейчас для региона важно выбрать новые направления, которые в первую очередь будут концентрироваться на внутренних ресурсах, собственном производстве, повышении производительности труда. В ближайшей перспективе регионы будут конкурировать за трудовые ресурсы. Основное направление стратегии — развитие человеческого потенциала с учетом новых условий развития экономики и правил, которые предлагает Федерация».
Правительство региона надеется быть услышанным на федеральном уровне весной 2018 года, когда Минэкономразвития РФ будет предлагать основные элементы стратегии развития страны. Если Нижегородская область не включится в эту работу как состоятельный партнер министерства, ей придется выполнять то, что спустят с федерального уровня и что региону на не вполне подходит, считает министр.
Одной из ключевых проблем в правительстве Нижегородской области считают экономические кризисы 2008 и 2014 годов, которые нарушили многие прогнозы регионального развития. Сказались и поправки в федеральное законодательство.
По словам главы регионального Минфина Ольги Сулимы, никто не предполагал, что будут созданы консолидированные группы налогоплательщиков и деньги будут уходить в другие регионы.
Депутаты Заксобрания пока не одобрили расходы в сумме 50 млн рублей, требуемые на разработку документа. Лидер фракции КПРФ Владислав Егоров считает сроки до конца года невыполнимыми, а саму программу ненужной, поэтому деньги лучше потратить на решение сегодняшних социальных проблем населения. Единоросс Надир Хафизов напомнил, что пока нет понимания единой стратегии на государственном уровне, а это не позволяет сверстать техническое задание проекта. Вице-спикер Заксобрания Олег Сорокин предложил подключить к работе нижегородские вузы через систему грантов, чтобы не платить за разработку сторонним компаниям.
Убедить депутатов в том, что стоимость программы сопоставима с затратами других регионов, министру экономики не удалось. Депутаты на стали принимать рекомендаций о выделении средств.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года специалисты НИУ «Институт Актуальной Экономики» заявили, что реализация Стратегии-2020 в Нижегородской области провалена.
Среди целого ряда примеров того, что регион не мог реализовать имеющиеся у него экономические преимущества, отмечается как безответственная финансовая политика, которая привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития.
Таким образом, Нижегородская область находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки.
Кроме того, по мнению экспертов, в Нижегородской области по итогам 2016 года происходит спад инвестиционной активности. Если в 2005 году, при начале разработки Стратегии-2020, регион занимал 4 место по инвестиционной привлекательности среди всех регионов России, то к 2015 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область заняла крайне низкое для себя 46 место.
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев попытался опровергнуть слова экспертов о провале «Стратегии 2020».
По словам Шанцева, из возможных вариантов реализации Стратегии в Нижегородской области «реализовался очень жесткий, неблагоприятный вариант». При этом «ситуация по разным параметрам различная».