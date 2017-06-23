Нижний Новгород, 23 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Министерство экономики Нижегородской области заявило о том, что региону пора готовить новую стратегию социально-экономического развития региона. На этот раз срок реализации стратегии ограничивается 2035 годом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По словам главы Минэкономики Игоря Норенкова, при разработке документа будут учтены ошибки, допущенные при реализации «Стратегии 2020», принятой в 2006 году и реализованной с минимальной эффективностью. Тогда за разработку стратегии развития из областного бюджета заплатили компании «Стратегика» 500 тыс. долларов. Сегодня областные чиновники просят на разработку новой стратегии 50 млн рублей.

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Как сообщает КоммерсантЪ, документ планируется разработать до конца декабря и в 2018 году начать его поэтапную реализацию с учетом предложений Минэкономразвития РФ.

Выступая перед депутатами областного парламента Норенков отметил, что за минувшие 11 лет экономика Нижегородской области претерпела изменения и теперь необходимо пересмотреть стратегические приоритеты: «Сейчас для региона важно выбрать новые направления, которые в первую очередь будут концентрироваться на внутренних ресурсах, собственном производстве, повышении производительности труда. В ближайшей перспективе регионы будут конкурировать за трудовые ресурсы. Основное направление стратегии — развитие человеческого потенциала с учетом новых условий развития экономики и правил, которые предлагает Федерация».

Правительство региона надеется быть услышанным на федеральном уровне весной 2018 года, когда Минэкономразвития РФ будет предлагать основные элементы стратегии развития страны. Если Нижегородская область не включится в эту работу как состоятельный партнер министерства, ей придется выполнять то, что спустят с федерального уровня и что региону на не вполне подходит, считает министр.

Одной из ключевых проблем в правительстве Нижегородской области считают экономические кризисы 2008 и 2014 годов, которые нарушили многие прогнозы регионального развития. Сказались и поправки в федеральное законодательство.

По словам главы регионального Минфина Ольги Сулимы, никто не предполагал, что будут созданы консолидированные группы налогоплательщиков и деньги будут уходить в другие регионы.

Депутаты Заксобрания пока не одобрили расходы в сумме 50 млн рублей, требуемые на разработку документа. Лидер фракции КПРФ Владислав Егоров считает сроки до конца года невыполнимыми, а саму программу ненужной, поэтому деньги лучше потратить на решение сегодняшних социальных проблем населения. Единоросс Надир Хафизов напомнил, что пока нет понимания единой стратегии на государственном уровне, а это не позволяет сверстать техническое задание проекта. Вице-спикер Заксобрания Олег Сорокин предложил подключить к работе нижегородские вузы через систему грантов, чтобы не платить за разработку сторонним компаниям.

Убедить депутатов в том, что стоимость программы сопоставима с затратами других регионов, министру экономики не удалось. Депутаты на стали принимать рекомендаций о выделении средств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года специалисты НИУ «Институт Актуальной Экономики» заявили, что реализация Стратегии-2020 в Нижегородской области провалена.

Среди целого ряда примеров того, что регион не мог реализовать имеющиеся у него экономические преимущества, отмечается как безответственная финансовая политика, которая привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития.

Таким образом, Нижегородская область находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки.

Кроме того, по мнению экспертов, в Нижегородской области по итогам 2016 года происходит спад инвестиционной активности. Если в 2005 году, при начале разработки Стратегии-2020, регион занимал 4 место по инвестиционной привлекательности среди всех регионов России, то к 2015 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область заняла крайне низкое для себя 46 место.

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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев попытался опровергнуть слова экспертов о провале «Стратегии 2020».

По словам Шанцева, из возможных вариантов реализации Стратегии в Нижегородской области «реализовался очень жесткий, неблагоприятный вариант». При этом «ситуация по разным параметрам различная».